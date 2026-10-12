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الزين تستهل زيارتها للضنية: يهمنا أن نعكس الشّأن البيئي في مراحل التعليم

أخبار لبنان
2026-10-12 | 07:08
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الزين تستهل زيارتها للضنية: يهمنا أن نعكس الشّأن البيئي في مراحل التعليم
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الزين تستهل زيارتها للضنية: يهمنا أن نعكس الشّأن البيئي في مراحل التعليم

رأت وزيرة البيئة تمارا الزين أن "التعليم المهني والتقني مظلوم"، معتبرةً أن سوق العمل في لبنان يحتاج إلى تقنيين وفنيين أكثر من حاجته إلى مهندسين وأطباء ومحامين، فيما يُدفع الأبناء نحو هذه الاختصاصات مع تزايد عدد الجامعات. 

وجاء موقفها خلال افتتاحها مركز التدريب المتخصص بالتبريد والتكييف في معهد بخعون الفني الرسمي، الذي أُهّل وجُهّز بتمويل من وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في محطة ثانية من جولتها في الضنية بعد لقائها النائب جهاد الصمد في بخعون. 

وكشفت الزين أن قطاع التبريد والتكييف يستهلك 26% من الطلب على الطاقة الكهربائية، مشدّدةً على التوجه نحو تكنولوجيا تخفّض الاستهلاك والانبعاثات وتحمي طبقة الأوزون، ومعلنةً أن الوزارة تعمل على عكس الشأن البيئي في كل مراحل التعليم. ورحّب الصمد بالوزيرة، واصفاً إياها بأنها "من الوزراء الذين يملكون الإرادة والإدارة"، وطالب بدعم اختصاصات النفط في المعهد.

 وأوضح مدير المعهد علي إسماعيل أن بخعون أحد ثلاثة مراكز وطنية متخصصة إلى جانب الدكوانة والصرفند، وأن المركز درّب نحو 250 طالباً من أصل أكثر من 700 فني على مستوى البرنامج. 

وكان اللقاء الأول تناول الغابات والأحراج والمحميات والنفايات والمرامل والكسارات..

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