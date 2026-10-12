لقاء سيدة الجبل: لأوسع حملة دعم لبناني وعربي وإسلامي ودولي للمملكة العربية السعوية وخياراتها

أعلن لقاء "سيدة الجبل" تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات الإرهابية الحوثية التي تتعرض لها، داعيا إلى "أوسع حملة دعم لبناني وعربي وإسلامي ودولي للمملكة وخياراتها".



وأشاد في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، بقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كافة، "لسهرها على إحباط المؤامرات الإجرامية، ولا سيما في ضوء كشف محاولة نقل كمية ضخمة من المتفجرات كانت في طريقها من البقاع إلى بيروت، من قبل أعضاء في "حزب الله"، قائلا: "هو تنظيم نفّذ اغتيالات بشهادة المحكمة الدولية".



وتمنى "اللقاء" وضع "هذه الخطوة المتقدمة في سياق تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 -6 آب 2025 و2آذار 2016، والمتعلقة بحظر الميليشيات واقتناء السلاح ونقله واستخدامه على كل الأراضي اللبنانية، مع الإشارة إلى أن متفجرات مشابهة استُخدمت في كل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ العام 2004".