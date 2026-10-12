الرئيس عون تابع مع زواره التطورات وإطلع من قائد الجيش على نتائج زيارته الى قبرص

وصف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إعطاء الدواء المزوّر إلى المرضى بـ"الإرهاب الذي يفوق الإرهاب الأمني"، مؤكداً أن "الأمن الصحي هو في صلب الأمن الوطني".



ولفت خلال استقباله في قصر بعبدا وفد نقابة المعالجين الفيزيائيين برئاسة النقيب شارل مرقص، إلى أن "انتشار الأدوية المزوّرة، لا سيما أدوية السرطان، وما يُسجَّل من ممارسات تصدر عن بعض العاملين في القطاع الصحي والفيزيائي والتجميلي والصيدلي بعيداً عن الأخلاقيات المهنية، يثير القلق بشأن سلامة المواطنين وحقهم في الحصول على رعاية صحية آمنة ولائقة".



وأسف لأن "تتراجع قيمة الإنسان لدى البعض أمام المصالح المادية أو الاعتبارات الشخصية، في حين أن الطب وسائر المهن الصحية مهن إنسانية قبل أن تكون وسيلة لكسب الرزق"، داعياً المعالجين الفيزيائيين إلى "العمل على ألا تُستغل مهنتهم من قبل غير أصحاب الاختصاص أو غير المؤهلين لأهداف ربحية".



وحمّل الجشع التجاري مسؤولية تفاقم الأزمة، معتبراً أن "التجارة تتحول أداة لاستغلال حاجات الناس ومراكمة الأرباح"، ومشدداً على أن "بناء الأوطان بالحجر والبشر مسؤولية مشتركة".



وعرض عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واستقبل المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومحافظ الجنوب منصور ضو، والأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني بيلانجيه.