عز الدين تتقدّم باقتراح قانون لإلغاء شرط العزوبية للالتحاق بالسلك الخارجي: لضمان المساواة في الوظائف العامة

اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين أن اشتراط أن تكون المرشحة للسلك الخارجي "عزباء" تمييزٌ على أساس الوضع العائلي يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، وأعلنت تقديم اقتراح قانون يلغي هذا الشرط.



وكشفت عز الدين، بعد اجتماع اللجنة الذي تابع مناقشة اقتراح قانون تنظيم دور الحضانات الخاصة على أن يُستكمل البحث فيه خلال الأسابيع المقبلة، أن مجلس الخدمة المدنية أعلن مباراة جديدة لوظائف من الفئة الثالثة في وزارة الخارجية والمغتربين تتضمّن هذا الشرط المستند إلى قانون عام 1971.



وربطت النائب موقفها بالفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادتين السابعة والثانية عشرة اللتين تكرّسان المساواة أمام القانون وحق كل لبناني في تولّي الوظائف العامة على أساس الاستحقاق والجدارة، مذكّرةً بقرارات المجلس الدستوري التي ثبّتت هذا المبدأ، وباتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.



ورأت أن الشرط يحرم المرأة المتزوجة من التقدّم إلى الوظيفة بصرف النظر عن مؤهلاتها وكفاءتها، ويكرّس تمييزاً بين المرشحات أنفسهن وبين النساء والرجال، آملةً أن يسلك الاقتراح طريقه إلى الإقرار في اللجان المختصة ثم في الهيئة العامة.



