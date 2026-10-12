أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجي يلتقي لافروف في موسكو: تمسّك بالسيادة اللبنانية ودعوة إلى دور روسي داعم للاستقرار
أخبار لبنان
2026-10-12 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجي يلتقي لافروف في موسكو: تمسّك بالسيادة اللبنانية ودعوة إلى دور روسي داعم للاستقرار
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في العاصمة الروسية موسكو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في لبنان والمنطقة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب لافروف بضيفه، مؤكدًا "دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها، وجهوزية روسيا لمدّ يد المساعدة إلى لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية".
من جهته، شكر رجي نظيره الروسي على حفاوة الاستقبال، وشدد على"حرص لبنان على أفضل العلاقات مع روسيا، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، على أساس المصالح المشتركة".
وجدّد رجي" تمسّك لبنان بسيادته ووحدة أراضيه وضرورة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات"، شارحًا دقة الوضع في لبنان بين "رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها، وامتناع "حزب الله"عن تسليم سلاحه". كما أكد" تصميم الدولة على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها، وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد مؤسساتها الشرعية"، مشدّدًا على أن "قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية خدمةً لمصلحة لبنان لا لمصلحة أي دولة أخرى".
وأعرب رجي عن" تطلّع لبنان إلى دور روسي إيجابي، انطلاقًا من موقع روسيا في مجلس الأمن ومكانتها في المنطقة، بما يدعم استقرار الدولة ويقوّي مؤسساتها ويحصّن المسار الديبلوماسي، من دون ربط القضية اللبنانية بأي تسويات تتجاوز مصالحه الوطنية".
واستُكملت المحادثات خلال مائدة غداء أقامها لافروف على شرف ضيفه، وتناولت عددًا من المواضيع الثنائية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالين الثقافي والتربوي. وثمّن رجي قرار روسيا زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلاب اللبنانيين، متمنيًا عودة السياح الروس إلى بيروت، ووجّه اخيرا دعوة للوزير لافروف إلى زيارة لبنان.
لقاء مع موظفي السفارة
وكان الوزير رجي قد زار سفارة لبنان في موسكو، حيث استقبله السفير اللبناني بشير عزام وموظفي السفارة، لبنانيين وروسًا. واطّلع على سير العمل في البعثة والمهام المنوطة بها، مثنيًا على جهود العاملين فيها، ومشددًا على" الدور المحوري للبعثات الديبلوماسية في خدمة اللبنانيين وتعزيز العلاقات مع الدول المضيفة".
أخبار لبنان
يلتقي
لافروف
موسكو:
تمسّك
بالسيادة
اللبنانية
ودعوة
للاستقرار
التالي
مذكرة ليعقوبيان إلى المجلس الدستوريّ
الحاج حسن: نحن جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:01
رجي يلتقي لافروف في موسكو: تمسّك بالسيادة اللبنانية ودعوة إلى دور روسي داعم للاستقرار
أخبار لبنان
09:01
رجي يلتقي لافروف في موسكو: تمسّك بالسيادة اللبنانية ودعوة إلى دور روسي داعم للاستقرار
0
أخبار لبنان
2026-09-17
عون من باريس: ارتياح لسير اجتماع دعم الجيش وقوى الأمن... وتمسّك بالسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2026-09-17
عون من باريس: ارتياح لسير اجتماع دعم الجيش وقوى الأمن... وتمسّك بالسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
2026-08-12
سلامة للمشاركين في الملتقى الدولي الثقافي في موسكو: تمسكوا بهويتكم الثقافية واعتزوا بتراثكم
أخبار لبنان
2026-08-12
سلامة للمشاركين في الملتقى الدولي الثقافي في موسكو: تمسكوا بهويتكم الثقافية واعتزوا بتراثكم
0
آخر الأخبار
2026-10-06
الخارجية القطرية: ندعم الإجراءات السعودية المتخذة للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار
آخر الأخبار
2026-10-06
الخارجية القطرية: ندعم الإجراءات السعودية المتخذة للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:29
شركة طيران الشرق الأوسط: تعديل الرحلات من وإلى السعودية
أخبار لبنان
11:29
شركة طيران الشرق الأوسط: تعديل الرحلات من وإلى السعودية
0
أخبار لبنان
11:08
رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات
أخبار لبنان
11:08
رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات
0
أخبار لبنان
11:02
شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات
أخبار لبنان
11:02
شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات
0
أخبار لبنان
10:49
حاصباني في رسالة إلى رئيس الحكومة: أي تأخير لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة
أخبار لبنان
10:49
حاصباني في رسالة إلى رئيس الحكومة: أي تأخير لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-08-24
بسبب المفرقعات… عيد ميلاد زوجة عبدو شاهين يتحوّل الى حالة من الهلع (فيديو)
فنّ
2026-08-24
بسبب المفرقعات… عيد ميلاد زوجة عبدو شاهين يتحوّل الى حالة من الهلع (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-04-01
الحرس الثوري: اعتقال 65 عميلا ومتعاونا مع العدو ومن المنتمين لجماعات إرهابية بمحافظة مركزي وسط إيران
آخر الأخبار
2026-04-01
الحرس الثوري: اعتقال 65 عميلا ومتعاونا مع العدو ومن المنتمين لجماعات إرهابية بمحافظة مركزي وسط إيران
0
آخر الأخبار
2026-03-01
وكالة "تسنيم" عن مسؤولين بالتلفزيون الإيراني: لا أضرار في الاستوديوهات جراء القصف والخلل في البث كان موقتًا
آخر الأخبار
2026-03-01
وكالة "تسنيم" عن مسؤولين بالتلفزيون الإيراني: لا أضرار في الاستوديوهات جراء القصف والخلل في البث كان موقتًا
0
منوعات
2026-06-06
بين الضغوط والصمت… في شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال: معاناة خفية خلف صورة "الرجل القوي"
منوعات
2026-06-06
بين الضغوط والصمت… في شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال: معاناة خفية خلف صورة "الرجل القوي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
0
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
0
أخبار لبنان
05:12
سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي
أخبار لبنان
05:12
سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي
0
أخبار دولية
04:33
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
أخبار دولية
04:33
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
0
أخبار دولية
03:55
وزير الطاقة السعودي يقول إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والصمود
أخبار دولية
03:55
وزير الطاقة السعودي يقول إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والصمود
0
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
0
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
2
أمن وقضاء
04:49
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
أمن وقضاء
04:49
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
3
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
4
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
5
خبر عاجل
06:21
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق
خبر عاجل
06:21
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق
6
أمن وقضاء
07:40
بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
07:40
بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية
7
فنّ
14:34
مي عمر تتفاجأ بسيارة فاخرة في عيد ميلادها... وزوجها: " كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك" (فيديو)
فنّ
14:34
مي عمر تتفاجأ بسيارة فاخرة في عيد ميلادها... وزوجها: " كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك" (فيديو)
8
أخبار لبنان
07:09
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
أخبار لبنان
07:09
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More