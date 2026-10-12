الحاج حسن: نحن جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة

شدّد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن على أن "مخطئ من يفكر في استضعافنا"، مؤكداً أن "المقاومة مقتدرة وقوية وعازمة وواعية، ولديها رؤيتها وتعرف متى تتخذ القرار المناسب بالتوقيت والشكل المناسبين".



ولفت خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة أمهز لمناسبة ذكرى أربعين الشهيد مفقود الأثر علي مروان أمهز، إلى أن "المقاومة تواجه تحديات وضغوطاً وحصاراً سياسياً، وهناك حلفاء تخلوا عن نهجهم وكثر منهم يهاجموننا، وهذا أمر طبيعي حين يتوهم الناس أن المقاومة أصبحت ضعيفة".



واعتبر أن "المقاومة من أهم عناصر القوة الأساسية للبنان، ولا يجوز التخلي عنها طالما هناك احتلال وتهديدات وأطماع إسرائيلية في لبنان والمنطقة".



ورأى أن "أميركا تريد من إيران أن تستسلم، وإيران قررت ألا تستسلم، وإذا وقعت الحرب سيكون ردها قاسياً على القواعد الأميركية ومنشآت الطاقة والسفن"، مؤكداً أن "المقاومة في لبنان جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب ومحور المقاومة".



وأبدى ثقته بأن "إيران التي دعمت المقاومة طوال عقود تضع لبنان في قلب أي معادلة أو اتفاق مقبل في المنطقة".



وهاجم السلطة في لبنان، معتبراً أنها "لا ترى مخاطر الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من قتل وتدمير، ولا تسعى لحل المشاكل الاقتصادية، وهمّها الوحيد السلاح لأنها خاضعة للإملاءات الأميركية".