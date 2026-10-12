أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاصباني في رسالة إلى رئيس الحكومة: أي تأخير لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة

أخبار لبنان
2026-10-12 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاصباني في رسالة إلى رئيس الحكومة: أي تأخير لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حاصباني في رسالة إلى رئيس الحكومة: أي تأخير لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة

وجه النائب غسان حاصباني رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، قال فيها: "دولة الرئيس، وُضعت في عهد حكومتكم أسس الحل المستدام لقطاع الكهرباء، من خلال تشكيل الهيئة الناظمة، والبدء بتطبيق قانون عام 2002، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وبذلك، انتقلنا من مرحلة الخطط غير المنفذة واستنزاف الودائع إلى مرحلة بناء المؤسسات وتطبيق القوانين، لكن أزمة الطاقة العالمية تفرض اليوم ضغطاً كبيراً على الحكومة والمواطنين، فمحدودية القدرة على شراء الفيول تؤدي إلى تراجع التغذية، فيما يفاقم ارتفاع أسعار المازوت وتعرفة المولدات الخاصة الأعباء المعيشية".



وأشار إلى أن "المشكلة آنية وموقتة، وحلها يتطلب قرارات عاجلة من وزير المال ورئيس الحكومة، ومجلس الوزراء، وصولاً إلى مجلس النواب، وفق الخطوات الآتية:



1 - تأمين تمويل شراء الفيول خلال هذا الشهر عبر تسديد جزء من فواتير استهلاك القطاع العام، ودفع المستحقات عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة، بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال.



2 - إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء لبدء تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، بما يضمن تمويلاً أكثر استدامة لإنتاج الكهرباء.



3 - فتح اعتمادات إضافية بقانون لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة، بمبادرة من وزير المال ومجلس الوزراء، وإقرار مجلس النواب".



واشار إلى أن "أي تأخير أو إجراء لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة كهرباء واقتصاد ومجتمع، تتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية تداعياتها"، معتبرا أن "هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، وقد يكون نقطة اللاعودة، فالمطلوب اتخاذ القرارات اللازمة فوراً، لا إعداد خطط جديدة، قبل فوات الأوان، ولك منا كل الشكر وفائق الاحترام".

أخبار لبنان

رسالة

الحكومة:

تأخير

يعالج

المشكلة

سيعرّض

لبنان

لأزمة

LBCI التالي
شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات
مذكرة ليعقوبيان إلى المجلس الدستوريّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-04

وزير الاشغال فايز رسامني في الذكرى السادسة لتفجير المرفأ: جوهر المشكلة هي سوء الادارة والاهمال وهذا ما اكتشفته منذ تسلمي الوزارة وهناك قوانين عديدة يجب اعادة النظر فيها

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-24

حاصباني بعد لقائه رئيس الجمهورية: لا شرعية لأي جهة تنطق باسم لبنان من خارجه

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-18

رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-29

الراعي: إنّ شراكة اللبنانيين جوهر الكيان اللبنانيّ وهي المدى الأرحب للبنان الرسالة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:29

شركة طيران الشرق الأوسط: تعديل الرحلات من وإلى السعودية

LBCI
أخبار لبنان
11:08

رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات

LBCI
أخبار لبنان
11:02

شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات

LBCI
أخبار لبنان
10:22

مذكرة ليعقوبيان إلى المجلس الدستوريّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-09

روسيا: الدفاعات الجوية تعترض 285 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

LBCI
أخبار دولية
2026-06-05

مواجهة متوترة تايوانية صينية قرب جزر براتاس

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-12

وصول الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

LBCI
أخبار دولية
2026-07-17

فنزويلا: ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 4930

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:42

المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
08:25

مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم

LBCI
أخبار دولية
08:20

الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:12

سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي

LBCI
أخبار دولية
04:33

إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية

LBCI
أخبار دولية
03:55

وزير الطاقة السعودي يقول إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والصمود

LBCI
أخبار لبنان
03:49

الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا

LBCI
عالم الطبخ
15:19

مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:42

المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:49

شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون

LBCI
أمن وقضاء
13:26

الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ​ياطر​ - ​بنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
03:17

قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة

LBCI
أمن وقضاء
07:40

بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
خبر عاجل
06:21

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق

LBCI
فنّ
14:34

مي عمر تتفاجأ بسيارة فاخرة في عيد ميلادها... وزوجها: " كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:09

الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More