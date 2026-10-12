أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاصباني في رسالة إلى رئيس الحكومة: أي تأخير لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة
أخبار لبنان
2026-10-12 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حاصباني في رسالة إلى رئيس الحكومة: أي تأخير لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة
وجه النائب غسان حاصباني رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، قال فيها: "دولة الرئيس، وُضعت في عهد حكومتكم أسس الحل المستدام لقطاع الكهرباء، من خلال تشكيل الهيئة الناظمة، والبدء بتطبيق قانون عام 2002، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وبذلك، انتقلنا من مرحلة الخطط غير المنفذة واستنزاف الودائع إلى مرحلة بناء المؤسسات وتطبيق القوانين، لكن أزمة الطاقة العالمية تفرض اليوم ضغطاً كبيراً على الحكومة والمواطنين، فمحدودية القدرة على شراء الفيول تؤدي إلى تراجع التغذية، فيما يفاقم ارتفاع أسعار المازوت وتعرفة المولدات الخاصة الأعباء المعيشية".
وأشار إلى أن "المشكلة آنية وموقتة، وحلها يتطلب قرارات عاجلة من وزير المال ورئيس الحكومة، ومجلس الوزراء، وصولاً إلى مجلس النواب، وفق الخطوات الآتية:
1 - تأمين تمويل شراء الفيول خلال هذا الشهر عبر تسديد جزء من فواتير استهلاك القطاع العام، ودفع المستحقات عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة، بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال.
2 - إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء لبدء تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، بما يضمن تمويلاً أكثر استدامة لإنتاج الكهرباء.
3 - فتح اعتمادات إضافية بقانون لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة، بمبادرة من وزير المال ومجلس الوزراء، وإقرار مجلس النواب".
واشار إلى أن "أي تأخير أو إجراء لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة كهرباء واقتصاد ومجتمع، تتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية تداعياتها"، معتبرا أن "هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، وقد يكون نقطة اللاعودة، فالمطلوب اتخاذ القرارات اللازمة فوراً، لا إعداد خطط جديدة، قبل فوات الأوان، ولك منا كل الشكر وفائق الاحترام".
أخبار لبنان
رسالة
الحكومة:
تأخير
يعالج
المشكلة
سيعرّض
لبنان
لأزمة
التالي
شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات
مذكرة ليعقوبيان إلى المجلس الدستوريّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-04
وزير الاشغال فايز رسامني في الذكرى السادسة لتفجير المرفأ: جوهر المشكلة هي سوء الادارة والاهمال وهذا ما اكتشفته منذ تسلمي الوزارة وهناك قوانين عديدة يجب اعادة النظر فيها
آخر الأخبار
2026-08-04
وزير الاشغال فايز رسامني في الذكرى السادسة لتفجير المرفأ: جوهر المشكلة هي سوء الادارة والاهمال وهذا ما اكتشفته منذ تسلمي الوزارة وهناك قوانين عديدة يجب اعادة النظر فيها
0
أخبار لبنان
2026-08-24
حاصباني بعد لقائه رئيس الجمهورية: لا شرعية لأي جهة تنطق باسم لبنان من خارجه
أخبار لبنان
2026-08-24
حاصباني بعد لقائه رئيس الجمهورية: لا شرعية لأي جهة تنطق باسم لبنان من خارجه
0
أخبار لبنان
2026-08-18
رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور
أخبار لبنان
2026-08-18
رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور
0
آخر الأخبار
2026-08-29
الراعي: إنّ شراكة اللبنانيين جوهر الكيان اللبنانيّ وهي المدى الأرحب للبنان الرسالة
آخر الأخبار
2026-08-29
الراعي: إنّ شراكة اللبنانيين جوهر الكيان اللبنانيّ وهي المدى الأرحب للبنان الرسالة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:29
شركة طيران الشرق الأوسط: تعديل الرحلات من وإلى السعودية
أخبار لبنان
11:29
شركة طيران الشرق الأوسط: تعديل الرحلات من وإلى السعودية
0
أخبار لبنان
11:08
رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات
أخبار لبنان
11:08
رئيس الجمهورية رحَّب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان: تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش وقوى الأمن لمدة 3 سنوات
0
أخبار لبنان
11:02
شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات
أخبار لبنان
11:02
شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات
0
أخبار لبنان
10:22
مذكرة ليعقوبيان إلى المجلس الدستوريّ
أخبار لبنان
10:22
مذكرة ليعقوبيان إلى المجلس الدستوريّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-09
روسيا: الدفاعات الجوية تعترض 285 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
أخبار دولية
2026-08-09
روسيا: الدفاعات الجوية تعترض 285 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
0
أخبار دولية
2026-06-05
مواجهة متوترة تايوانية صينية قرب جزر براتاس
أخبار دولية
2026-06-05
مواجهة متوترة تايوانية صينية قرب جزر براتاس
0
آخر الأخبار
2026-07-12
وصول الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
آخر الأخبار
2026-07-12
وصول الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
0
أخبار دولية
2026-07-17
فنزويلا: ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 4930
أخبار دولية
2026-07-17
فنزويلا: ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 4930
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
0
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
0
أخبار لبنان
05:12
سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي
أخبار لبنان
05:12
سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي
0
أخبار دولية
04:33
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
أخبار دولية
04:33
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
0
أخبار دولية
03:55
وزير الطاقة السعودي يقول إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والصمود
أخبار دولية
03:55
وزير الطاقة السعودي يقول إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والصمود
0
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
0
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
2
أمن وقضاء
04:49
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
أمن وقضاء
04:49
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
3
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
4
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
5
أمن وقضاء
07:40
بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
07:40
بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية
6
خبر عاجل
06:21
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق
خبر عاجل
06:21
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق
7
فنّ
14:34
مي عمر تتفاجأ بسيارة فاخرة في عيد ميلادها... وزوجها: " كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك" (فيديو)
فنّ
14:34
مي عمر تتفاجأ بسيارة فاخرة في عيد ميلادها... وزوجها: " كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك" (فيديو)
8
أخبار لبنان
07:09
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
أخبار لبنان
07:09
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More