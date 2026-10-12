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شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات

أخبار لبنان
2026-10-12 | 11:02
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شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات
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شيخ العقل دان الاعتداء على مطار الملك خالد واعلن تضامنه مع السعودية: لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات

 دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "الاعتداء السافر الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي وأدى إلى سقوط مدنيين بين ضحايا ومصابين"، مؤكداً "تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية"، ومعرباً عن "بالغ أسفه لهذا التطور الأمني الخطير الذي يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، ومتقدماً "بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا مع التمني بالشفاء العاجل للمصابين".

وقال في تصريح: "إن لبنان لن ينسى وقفات المملكة العربية السعودية إلى جانبه إبّان المراحل الصعبة التي مرّ بها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها بأبنائه، وإن واجب التضامن مع المملكة إنما هو تضامن مع الاعتدال والاستقرار في المنطقة، ومع العمق العربي الذي لا غنى للبنان عنه".

ودعا الشيخ ابي المنى إلى "تجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات التي تنعكس بنتائجها السلبية على مجتمعات المنطقة ومقدرات شعوبها كافة"، سائلاً "الله تعالى أن يحفظ المملكة أرضاً وقيادةً وشعباً من كل سوء، وأن يحفظ لبنان والأمة العربية من كل مكروه".

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