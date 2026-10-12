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«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
أخبار لبنان
2026-10-12 | 12:47
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«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
علّق "لقاء النواب السنة" على قرار المجلس الدستوري بما يلي:
"كنا نتوقع ان بقايا الدولة العميقة في المجلس الدستوري ستحاول حصر المستفيدين من قانون خفض العقوبات الى الحد الاقصى،ولكن ان يتبنى هذا المجلس تداعيات سياسات الاستهداف والاستقواء التي مورست على مدى عقود على مكون اساسي في البلد، دون تفهم اهمية معالجتها،فهذا دليل آخر على اننا كنا على حق ، حينما خضنا معركة القانون لطي هذه الصفحة السياسية، كما طويت سابقا صفحات آخرى، معتقدين ان المرجعيات التي دعمت وتفهمت تحركنا ظاهرا ستقف مع رفع الظلم دون انتقائية، ولكن يبدو ان رهاننا كان في غير مكانه.
لا نوافق على مصمون بيان الدستوري ، ولكن سنتعامل معه من موقع ايماننا بدولة المؤسسات، ولأننا كنا وسنبقى نتمسك بمشروع الدولة، ولن نكون الا في مواجهة كل المشاريع الأخرى على تنوعها. ومع من طعن ، سيكون لنا حساب اخر...".
أخبار لبنان
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مضمونه
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