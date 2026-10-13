بلال عبد الله: المجلس الدستوري اجرى التعديلات على قانون العفو العام على أهواء بعض المراجع والمؤسسات

اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أن المجلس الدستوري خضع للارادة السياسية في ما خص قانون العفو العام.وقال عبد الله في مدخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لم نكن نتوقع ان يأخذ دور المجلس النيابي في التشريع وهو تدخل في التفاصيل واجرى التعديلات على أهواء وطلبات بعض المراجع والمؤسسات".وأضاف: "نرفض قرار المجلس الدستوري ونأمل أن يكون لدينا مجلس جديد قريبًا".