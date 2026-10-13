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من معبر المصنع الحدودي... خطوة جديدة باتجاه إنشاء معبر حديث ومتطوّر بين لبنان وسوريا

أخبار لبنان
2026-10-13 | 03:34
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من معبر المصنع الحدودي... خطوة جديدة باتجاه إنشاء معبر حديث ومتطوّر بين لبنان وسوريا
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من معبر المصنع الحدودي... خطوة جديدة باتجاه إنشاء معبر حديث ومتطوّر بين لبنان وسوريا

يعقد اجتماع برئاسة وزير الأشغال فايز رسامني، وبمشاركة المنظمة الدولية للهجرة وممثلين عن جهات دولية مانحة، لعرض مشروع إنشاء معبر المصنع الجديد، الذي تُقدّر كلفته بنحو 62 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، يعرض الوزير أهمية المشروع الاستراتيجية وخطة تنفيذه، إضافة إلى التحديات التي يواجهها المعبر الحالي، فيما تُناقَش الحاجات التمويلية وفرص مساهمة الجهات المانحة في تمويل المشروع.

وسيُقام المعبر الجديد على مساحة 305 آلاف متر مربع، في موقع أقرب إلى الحدود السورية، وسيضم منشآت حديثة للأمن العام والجمارك والجيش اللبناني، بهدف تسهيل حركة المسافرين والبضائع وتنظيمها.

ووفق الخطة الموضوعة، من المفترض أن تبدأ أعمال الحفر مطلع عام 2027، على أن يُفتتح المعبر الجديد مطلع عام 2030.
 
 

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