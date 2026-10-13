عون بحث التطورات مع نهاد المشنوق واطلع من أبو جودة على التحضيرات لإطلاق برنامج التحول الرقمي للبلديات

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوزير السابق نهاد المشنوق، وبحثا في الأوضاع اللبنانية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.



واطلع الرئيس عون من رئيس بلدية جل الديب- بقنايا جورج زرد أبو جودة على التحضيرات الجارية، من خلال مؤسسة أبو جودة، لإطلاق برنامج التحوّل الرقمي للبلديات في لبنان، وعلى البرامج المُعدّة لهذه الغاية بالتنسيق مع المدرسة العليا للأعمال ESA.