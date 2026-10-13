النائب العام لدى محكمة التمييز يزور بري... هذا ما تم بحثه

زار النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في إطار اللقاءات التي تتناول الشؤون القضائية والوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتناول اللقاء عدداً من الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية، في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الدستورية والقضائية في ترسيخ الاستقرار، وصون الحقوق، وتعزيز احترام القانون وتطبيقه.