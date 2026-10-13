اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد

عقد في معبر المصنع الحدودي اجتماعٌ برئاسة وزير الأشغال فايز رسامني، وبمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وجهات دولية مانحة، خُصّص لعرض مشروع إنشاء معبر المصنع الحدودي الجديد، وأهميته الاستراتيجية وخطة تنفيذه.وخلال الاجتماع، جرى عرض التصوّر الهندسي للمشروع، الذي تُقدّر كلفته بنحو 62 مليون دولار، ويُقام على مساحة 305 آلاف متر مربع، في موقع أقرب إلى الحدود اللبنانية–السورية، بهدف إنشاء معبر حديث ومتكامل يضمّ منشآت للأمن العام والجمارك والجيش اللبناني، ويسهّل حركة المسافرين والبضائع، ويضبط الحدود ويخفف التهريب.