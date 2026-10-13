حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن

كشف حزب الله في خلال مؤتمر صحافي أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن خلال حرب هذا العام.



كلام حزب الله أتى في أعقاب نفي واشنطن ان تكون إيران قد أرسل اموالا لحزب الله، وذلك في تعليق على ما اوردته رويترز التي كانت قالت في الاسبوع الماضي ان حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة العائلات اللبنانية النازحة.