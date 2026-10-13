أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دوريل خلال لقائه بو صعب: فرنسا مستمرّة في تقديم كل الدعم الممكن لتسريع الخطوات الإصلاحية والتشريعية
أخبار لبنان
2026-10-13 | 07:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دوريل خلال لقائه بو صعب: فرنسا مستمرّة في تقديم كل الدعم الممكن لتسريع الخطوات الإصلاحية والتشريعية
استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في مكتبه في المجلس، اليوم سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل، حيث تم استعراض مفصل للأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الحرب الراهنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد محورية الدور الفرنسي الداعم للبنان، ولا سيما في مسار إقرار القوانين الإصلاحية الضرورية داخل المجلس النيابي، والتي تشكل الركيزة الأساسية للتعافي.
وتوجه بو صعب بالشكر والتقدير لفرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة، مثمناً هذه النظرة الفرنسية المخلصة التي تضع مصلحة لبنان العليا وشعبه فوق أي اعتبار. وأكد أهمية التعاون المستمر لإنجاز التشريعات المطلوبة.
من جانبه، شدد السفير الفرنسي على أن استقرار لبنان الاقتصادي هو مصلحة حيوية تنعكس إيجاباً على مسيرة نهوضه الشاملة وازدهاره، مؤكداً استمرار فرنسا في تقديم كل الدعم الممكن لتسريع الخطوات الإصلاحية والتشريعية التي تضمن هذا الاستقرار وتساعد لبنان على تجاوز آثار الحرب.
أخبار لبنان
لبنان
إلياس بو صعب
فرنسا
باتريك دوريل
التالي
مخزومي طالب بالتحقيق في مصادر أموال حزب الله المخصصة لإيواء العائلات المتضررة
لجنة حماية الصحافيين تطالب بالضغط على إسرائيل في قضية استهداف مراسلين في لبنان قبل 3 سنوات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-07
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
أخبار لبنان
2026-08-07
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
0
أخبار لبنان
2026-09-14
وزير الدفاع استقبل السفير دوريل وشكر فرنسا لما تقدمه من دعم متواصل للبنان
أخبار لبنان
2026-09-14
وزير الدفاع استقبل السفير دوريل وشكر فرنسا لما تقدمه من دعم متواصل للبنان
0
آخر الأخبار
2026-07-19
الرئيس عون خلال لقائه روبيو: ضرورة تعزيز الدعم الاميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الاميركي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثماريّة في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة والاتصالات والمواصلات
آخر الأخبار
2026-07-19
الرئيس عون خلال لقائه روبيو: ضرورة تعزيز الدعم الاميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الاميركي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثماريّة في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة والاتصالات والمواصلات
0
أخبار لبنان
2026-09-22
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
أخبار لبنان
2026-09-22
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:15
إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار
أخبار لبنان
12:15
إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار
0
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
0
أخبار لبنان
11:39
اللواء عبدالله: من واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل
أخبار لبنان
11:39
اللواء عبدالله: من واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل
0
أخبار لبنان
11:38
رئيس الأركان يتفقّد سير الاختبارات الخطية للتطوّع بصفة تلميذ رتيب في الجامعة اللبنانية - الحدث
أخبار لبنان
11:38
رئيس الأركان يتفقّد سير الاختبارات الخطية للتطوّع بصفة تلميذ رتيب في الجامعة اللبنانية - الحدث
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
من العصا إلى الذكاء الاصطناعي لكل حربٍ أداة… ولكل أداة من يسبق إليها
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
من العصا إلى الذكاء الاصطناعي لكل حربٍ أداة… ولكل أداة من يسبق إليها
0
أخبار لبنان
2026-09-09
بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة
أخبار لبنان
2026-09-09
بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة
0
خبر عاجل
2026-06-05
الأمم المتحدة ترفع قيمة المساعدة المطلوبة للبنان إلى 640 مليون دولار في ظل الحرب
خبر عاجل
2026-06-05
الأمم المتحدة ترفع قيمة المساعدة المطلوبة للبنان إلى 640 مليون دولار في ظل الحرب
0
أخبار دولية
2026-06-08
ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
أخبار دولية
2026-06-08
ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:56
دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)
عالم الطبخ
11:56
دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)
0
أخبار دولية
07:54
أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني
أخبار دولية
07:54
أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني
0
أخبار لبنان
07:13
سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية
أخبار لبنان
07:13
سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية
0
أخبار لبنان
06:58
حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن
أخبار لبنان
06:58
حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن
0
أخبار دولية
06:47
الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا
أخبار دولية
06:47
الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا
0
أخبار لبنان
06:43
اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد
أخبار لبنان
06:43
اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:49
من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
0
أخبار لبنان
13:42
وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ
أخبار لبنان
13:42
وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:47
«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
أخبار لبنان
12:47
«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
2
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-10-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-10-2026
4
فنّ
03:43
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
فنّ
03:43
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
5
فنّ
05:14
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
فنّ
05:14
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
6
أخبار دولية
09:01
التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء
أخبار دولية
09:01
التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
8
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More