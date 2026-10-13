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لجنة حماية الصحافيين تطالب بالضغط على إسرائيل في قضية استهداف مراسلين في لبنان قبل 3 سنوات
أخبار لبنان
2026-10-13 | 07:38
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لجنة حماية الصحافيين تطالب بالضغط على إسرائيل في قضية استهداف مراسلين في لبنان قبل 3 سنوات
دعت لجنة حماية الصحافيين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحديد العسكريين المسؤولين عن هجوم استهدف مراسلين قبل ثلاث سنوات في لبنان، وإنزال العقوبات بهم.
وفي 13 تشرين الأول 2023، استشهد المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح بينهم الصحافيان في وكالة فرانس برس ديلان كولينز وكريستينا عاصي بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان. وأمضت عاصي خمسة أشهر في العناية المركزة بالمستشفى وخضعت ساقها للبتر.
وقالت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط سارة القضاة: "أمام فشل إسرائيل الواضح في المحاسبة، ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لكي يجروا تحقيقا يحدد الوحدات والأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات المتعمدة ضد الصحافيين".
وأشارت في بيان، الى أن عدم معاقبة المسؤولين سيُسهم في الإبقاء على أحد أشكال "الإفلات من العقاب"، مما "يعرّض صحافيين آخرين للخطر"، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى درس إمكان فرض عقوبات.
ورأت سارة القضاة أن تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "أحد الخيارات القليلة المتبقية التي تتيح ضغطا ملموسا لكسر دائرة الإفلات من العقاب هذه".
أخبار لبنان
لجنة حماية الصحافيين
إسرائيل
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عصام عبدالله
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