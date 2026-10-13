اجتماع في السرايا بحث في ملف النفايات في طرابلس... والمفتي إمام : أزمة لا تحتمل التأجيل

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم، اجتماعا خصص لبحث ملف النفايات في مدينة طرابلس وسبل معالجته، في حضور مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، والنواب: كريم كبارة، جميل عبود، طه ناجي، أشرف ريفي، إيلي خوري، إيهاب مطر، حيدر ناصر، محافظ طرابلس بالإنابة إيمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي.



وأعلن الشيخ إمام بعد اللقاء: "ضمّ الاجتماع نواب طرابلس ومسؤوليها مع دولة الرئيس سلام، الذي يتابع يومياً موضوع النفايات في طرابلس، حيث توجد أزمة لا تحتمل التأجيل. وجرى خلال اللقاء تشريح المشكلة من مختلف جوانبها، وهناك الآن خطوات متقدّمة ورؤية أوضح للحلّ الذي سيكون سريعاً إن شاء الله".