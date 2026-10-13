سلام اجتمع مع وفد من شبعا مؤكدا وقوف البلدة الى جانب الدولة ومؤسساتها

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، اجتماعا خصص لبحث أوضاع بلدة شبعا، حضره النائب فراس حمدان، ورئيس بلدية شبعا المهندس آدم فرحات، على رأس وفد ضمّ نائب رئيس البلدية المهندس عبد الرحمن عطوي، والأعضاء: ناجي ضاهر، شادي نصيف، رباح غياض، محمد حمود، محمد الخطيب، محمد حمدان ومحمد دلال.



وإثر اللقاء، أكد رئيس البلدية آدم فرحات أن "بلدة شبعا تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، وتدعم مسارها في مختلف المجالات".



ولفت الى أن الوفد طلب من الرئيس سلام "دعم صمود بلدة شبعا وبلدات العرقوب ومنطقة حاصبيا، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. كما طالبنا بتقديم الدعم للأهالي في مجال المحروقات، نظراً إلى ارتفاع أسعارها وعجز العديد من العائلات عن تحمّل تكلفتها خلال فصل الشتاء، خصوصاً أن شبعا تقع على ارتفاع يزيد على 1400 متر عن سطح البحر، ما يجعل تأمين وسائل التدفئة حاجة أساسية للأهالي".



قال: "وقد وعدنا دولته بالعمل على تلبية هذا الطلب، بما يسهم في دعم صمود الأهالي. كذلك تطرّقنا إلى أهمية تنفيذ المشاريع الإنمائية التي من شأنها دعم صمود البلدة والقرى المحاذية لفلسطين المحتلة.



وأوضح أن الزيارة "كانت إيجابية ومثمرة، ونأمل أن تُترجم نتائجها إلى خطوات عملية تتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها منطقتنا. فشبعا، الواقعة عند الحدود، صمدت رغم الظروف الصعبة، ومن حق أهلها أن يحصلوا على الدعم اللازم وأن يعيشوا حياة كريمة".