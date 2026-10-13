رئيس التقدمي عرض مع قائدبيه عمل الشرطة القضائية ودورها في حفظ الأمن واستقبل لويس لحود

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد زياد قائدبيه، وبحث معه في عمل الوحدة ودورها في حفظ الأمن.



كما التقى النائب جنبلاط المدير العام لوزارة الزراعة الدكتور لويس لحود، وبحث معه في عمل المديرية ومشاريعها.



وعقد اللقاءان، في حضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.