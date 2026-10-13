رئيس الأركان يتفقّد سير الاختبارات الخطية للتطوّع بصفة تلميذ رتيب في الجامعة اللبنانية - الحدث

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده في الجامعة اللبنانية – الحدث سير الاختبارات الخطية للتطوّع بصفة تلميذ رتيب.



كما التقى أعضاء اللجنة الفاحصة العامة واطّلع على عملها، مشيدًا بجهودها في تنظيم الاختبارات.



وقد أكد اللواء عوده اعتماد الكفاءة أساسًا للنجاح.