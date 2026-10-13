أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللواء عبدالله: من واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل

أخبار لبنان
2026-10-13 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللواء عبدالله: من واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اللواء عبدالله: من واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في مكتبه في ثكنة المقر العام، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم العطية، وأمين عام الشبكة العربية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان فادي جرجس.

وجرى خلال اللقاء التداول في أوضاع السجون والسجناء، وسبل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتجاز، حيث أبدت العطية استعداد دولة قطر لتقديم المساعدة في هذا المجال، بما يسهم في تحسين أوضاع السجناء، وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

من جهته، أكّد اللواء عبد الله أن "الإنسان وإن كان يقضي محكوميّته في السجن، يبقى إنسانًا يتمتّع بحقوقه، وأن الكرامة الإنسانية حقٌّ يولد مع الإنسان ولا ينتزع منه، ومن واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة، وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل".

أخبار لبنان

رائد عبد الله

لبنان

قطر

السجناء

LBCI التالي
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
رئيس الأركان يتفقّد سير الاختبارات الخطية للتطوّع بصفة تلميذ رتيب في الجامعة اللبنانية - الحدث
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-25

رئيس الوزراء القطري يبحث مع بيزشكيان "تهيئة الظروف الملائمة للحوار"

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-26

متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء القطري سيلتقي عددا من المسؤولين في طهران لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-05

الجميّل: لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة ولعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-27

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران ولن أعطي وقتا طويلا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:15

إطلاق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخيا بتمويل من البنك الدولي... هاني: هدفنا قدرة أقوى على الصمود والاستمرار

LBCI
أخبار لبنان
12:00

سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام

LBCI
أخبار لبنان
11:38

رئيس الأركان يتفقّد سير الاختبارات الخطية للتطوّع بصفة تلميذ رتيب في الجامعة اللبنانية - الحدث

LBCI
أخبار لبنان
11:12

افرام وعطية يطرحان خطة لإصلاح الكهرباء: التحوّل إلى الغاز وتوسيع الاستفادة من الطاقة الشمسية وخفض كلفة الإنتاج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-10

الرئيس عون اطّلع من الحوت على أوضاع شركة طيران الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-16

الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق: ننعى المسؤول الأمني أبو علي العسكري

LBCI
أخبار دولية
2026-05-03

توقيف الطيار ومساعده في حادث تحطم طائرة عسكرية بوليفية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

واشنطن بوست عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس ترمب بشأن إيران سوى الرئيس نفسه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:56

دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:54

أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية

LBCI
أخبار لبنان
06:58

حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن

LBCI
أخبار دولية
06:47

الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:43

اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

LBCI
أخبار لبنان
13:42

وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:47

«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه

LBCI
اقتصاد
02:11

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 13-10-2026

LBCI
فنّ
03:43

تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟

LBCI
فنّ
05:14

"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود

LBCI
أخبار دولية
09:01

التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More