اللواء عبدالله: من واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في مكتبه في ثكنة المقر العام، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم العطية، وأمين عام الشبكة العربية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان فادي جرجس.



وجرى خلال اللقاء التداول في أوضاع السجون والسجناء، وسبل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتجاز، حيث أبدت العطية استعداد دولة قطر لتقديم المساعدة في هذا المجال، بما يسهم في تحسين أوضاع السجناء، وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.



من جهته، أكّد اللواء عبد الله أن "الإنسان وإن كان يقضي محكوميّته في السجن، يبقى إنسانًا يتمتّع بحقوقه، وأن الكرامة الإنسانية حقٌّ يولد مع الإنسان ولا ينتزع منه، ومن واجبنا أن نؤمّن للسجين الظروف الملائمة، وأن نمنحه فرصة الإصلاح والتأهيل".