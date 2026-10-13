متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية

رأى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن خلاصة ما سمع اليوم من حزب الله هي أن الأموال المزعومة القادمة من إيران غير موجودة بكل بساطة والأموال التي لا يحصل عليها حزب الله من إيران لتمويل الإرهاب يحصل عليها من أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات والشراكات مع كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية.



وقال للـLBCI: "هذا إعلان زائف آخر يهدف إلى إنقاذ سمعة حزب الله، وليس إلى مساعدة الأشخاص الذين زجّ بهم في الحرب أساسًا. وعلى حزب الله أن يتوقّف عن ادعاءاته الزائفة ومؤتمراته الصحافية المضلّلة، وأن يدرك أن أمره قد انتهى".



وأكد أن حزب الله "قد جرّ لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية. وحتى لو كانت لديه أي أموال، لكان استخدمها لشراء الأسلحة بهدف تهديد إسرائيل وترهيب العدد المتزايد من معارضيه. إن أسلحة حزب الله لم تجلب إلى لبنان سوى البؤس والدمار".



وشدد على أنه "على النقيض من ادعاءات حزب الله الزائفة، فإننا نعمل بشكل فعّال مع شركائنا الخليجيين والأوروبيين على وضع خطة تتيح توفير مساعدات بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار في لبنان، لكن نزع السلاح يجب أن يأتي أولًا".



وأكد المتحدث للـLBCI أن الأمور ستتحسّن عندما يتحقّق السلام، ولن يتحقّق السلام إلا بعد نزع سلاح حزب الله.



وقال: "يبقى الإطار الثلاثي (Trilateral Framework) المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن المستدامَين للبنان وإسرائيل".



وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة دعم الإطار الثلاثي بما يتماشى مع مصالحها في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومنع اندلاع مزيد من النزاعات، وتنفيذ أجندة الرئيس ترامب الهادفة إلى تعزيز السلام بين الدول".



وشدد على أن نزع سلاح حزب الله يُشكّل جزءًا أساسيًا من هذه العملية.