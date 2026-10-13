القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة

بناءً على اخبار مقدم من المحامي حسن عادل بزّي أمام النيابة العامة التمييزية ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض، على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إحالة الإخبار إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للإطلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.