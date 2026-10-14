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مخزومي: مطالبتنا بالشفافية والتحقّق من مصادر الأموال تشمل الجميع من دون استثناء
أخبار لبنان
2026-10-14 | 02:47
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مخزومي: مطالبتنا بالشفافية والتحقّق من مصادر الأموال تشمل الجميع من دون استثناء
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "توضيحاً لموقفي الأخير، أؤكّد أنّ أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية هم أهلنا، ووجعهم وجعنا، ومساعدتهم واجب إنساني ووطني لا يقبل أيّ تمييز. وقد كانت مؤسسة مخزومي في طليعة المؤسسات التي وقفت إلى جانب النازحين والمتضرّرين، بعيداً عن أيّ انتماء طائفي أو سياسي.
موقفنا ليس ضدّ أهلنا من الطائفة الشيعية الكريمة، ولا ضدّ المساعدات التي يستحقّونها، بل ضدّ أيّ منظومة مالية موازية تعمل خارج رقابة الدولة والقانون، أيّاً تكن الجهة التي تقف وراءها.
إنّ مطالبتنا بالشفافية والتحقّق من مصادر الأموال وآليات نقلها وتوزيعها تشمل الجميع دون استثناء، وتهدف إلى حماية لبنان من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أنّ بلدنا مدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF.
ولطالما طالبتُ الحكومة، وأجدّد مطالبتي اليوم، بتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه أهلنا النازحين والمتضرّرين، وتأمين الإيواء والمساعدات اللازمة لهم، فلا يجوز أن يُترك أيّ لبناني وحيداً في مواجهة معاناته، أو أن يضطرّ للاعتماد على أيّ جهة لتأمين أبسط حقوقه.
أهلنا يستحقّون الدعم والكرامة، ولبنان يستحقّ دولة تحمي جميع أبنائها وتطبّق القانون على الجميع".
أخبار لبنان
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