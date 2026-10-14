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قرار لوزير العمل بالمستندات المطلوبة لسائقي الشاحنات
أخبار لبنان
2026-10-14 | 04:13
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قرار لوزير العمل بالمستندات المطلوبة لسائقي الشاحنات
اصدر وزير العمل محمد حيدر قراراً بالمستندات المطلوبة لسائقي الشاحنات وجاء فيه:" المادة الاولى: بالنسبة إلى الطلبات الخاصة بسائقي الشاحنات العمومية والخصوصية المعدة للنقل الخارجي، تضاف إلى المستندات المطلوبة لإنجاز إجازات العمل للأجراء الاجانب، المستندات التالية:
- المستندات الخاصة بالشاحنة، ذات الوزن الاجمالي الذي يفوق ٢١ طن والتي تشمل:
• الشاحنة العمومية
• الشاحنات المخصصة بالنقل الخارجي.
• الشاحنات الخاصة بالنقل الخارجي التي تتضمن حق النقل بالبرادات.
- رخصة سوق ملائمة للشاحنة موضوع الطلب، أو مستند صادر عن الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي ينتمي اليها الأجنبي يثبت الأهلية أو الحق في قيادة الشاحنة المعنية. ممهور بختم السفارة المعنية ووزارة الخارجية اللبنانية
- مستند يثبت استيفاء رسوم الميكانيك عن العام الحالي للشاحنة.
- في حال عدم وجود شركة أو مؤسسة نقل، تُستبدل المستندات المطلوبة بما يثبت ملكية الشاحنة وتسجيلها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقاً للأصول المعمول بها والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
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