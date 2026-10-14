الوزير ناصر الدين رئيسًا للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: لبنان يحتفظ بدوره الريادي رغم ظروفه الصعبة

إنتخبت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين رئيسًا لاجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجنة EMRO المنعقدة في القاهرة، من دون أي اعتراض من الدول الأعضاء بعد اقتراح من الأمانة العامة للمنظمة.



وشكر الوزير ناصر الدين اللجنة على ثقتها مؤكدًا أن هذا الإنتخاب يعيد تسليط الضوء على الدور الريادي الذي لطالما لعبه لبنان في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، مضيفا أن لبنان ورغم ظروفه الصعبة وما يمر به من تحديات مصيرية، لا يألو جهدًا في المساهمة في تحقيق تطور الأنظمة الصحة في الإقليم ولعب دور متقدم في مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في مجال الصحة.



وشدد وزير الصحة العامة على أهمية الدورة المنعقدة، مؤكدًا أن البحث سيتركز على مناقشة الأولويات واتخاذ القرارات التي تسهم في رسم المسارات الصحية في الإقليم في السنوات المقبلة.



وقال إن "قوة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لا تقتصر على اتخاذ القرارات بل تشتمل أيضا على تبادل الخبرات ووجهات النظر وأفضل الحلول التي تجمعنا كمنطقة واحدة".