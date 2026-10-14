سلام امام لاكروا يرفض أي فراغ بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" ويبدي انفتاحه على صيغة دولية جديدة بتفويض أممي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحضور قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا، ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في جنوب لبنان ومستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية.



وأكد الرئيس سلام "رفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية"، مشدداً على "حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل".



وأعرب عن "انفتاح لبنان على البحث في أي صيغة دولية جديدة لهذه القوة، مع التمسك بضرورة أن يكون تفويضها صادراً عن مجلس الأمن الدولي".