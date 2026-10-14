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عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة

أخبار لبنان
2026-10-14 | 08:15
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عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
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عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة

تلقى الرئيس جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي تم خلاله التداول في الاوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وكان الرأي متفقاً على ضرورة دعم الحلول الديبلوماسية باعتبارها افضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة.

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