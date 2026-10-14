العماد هيكل ولاكروا بحثا في مرحلة ما بعد "اليونيفيل" وتأكيد خطورة الفراغ على استقرار الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام Jean-Pierre Lacroix، يرافقه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ورئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة، وأهمية دور اليونيفيل الأساسي في جهود إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان.



كما جرى التطرق إلى ضرورة البحث في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وتم تأكيد خطورة الفراغ بعد مغادرتها وانعكاسه السلبي على الاستقرار.



كذلك شدد Lacroix على" دعم المؤسسة العسكرية ودورها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة".