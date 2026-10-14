الرئيس بري دعا الى جلسة نيابية عامة الثلثاء في 20 تشرين الاول الحالي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وانتخاب اعضاء اللجان النيابية وذلك في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 20 تشرين الأول الحالي .