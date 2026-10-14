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الوزير مرقص استقبل ممثل الفرنكوفونية والنائب جبور وتطبيق قانون الإعلام الجديد محور اللقاءين
أخبار لبنان
2026-10-14 | 09:26
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الوزير مرقص استقبل ممثل الفرنكوفونية والنائب جبور وتطبيق قانون الإعلام الجديد محور اللقاءين
استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص قي مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، ممثل المنظمة الدولية الفرنكوفونية في الشرق الاوسط ليفون أميرجانيان، في حضور المسؤولة عن برامج التعاون في المنظمة نتالي ميجان.
اثر اللقاء قال السفير أميرجانيان: "قمنا بزيارة عمل معتادة للوزير مرقص لمتابعة تقرير تقييم السياسات العامة في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة الذي قمنا به السنة الماضية وقدمناه لرئيس الجمهورية جوزاف عون وللوزير مرقص في شهر حزيران الماضي.
كما تطرقنا لقانون الإعلام بعد إقراره ونحن سنواكب الوزارة في مسيرة وضعه موضع التنفيذ".
وأشار ردا على سؤال الى أن المنظمة الفرنكوفونية "يمكن أن تساهم وتساعد في عملية وضع قانون الاعلام موضع التنفيذ في حال طلبت الوزارة ذلك".
النائب جبور
واستقبل الوزير مرقص النائب جيمي جبور الذي قال بعد اللقاء:"زيارة الوزير مرقص هي زيارة دورية نقوم بها باستمرار، لكننا بحثنا اليوم في الإجراءات التطبيقية لقانون الإعلام، والآليات اللازمة للبدء بتنفيذه بعد إقراره. كما تناولنا مجمل الأوضاع الإعلامية في البلاد، والحقيقة أن لقاءاتنا مع الوزير مرقص دائماً غنية ومتنوعة من حيث الموضوعات التي نتناولها".
وردا على سؤال حول قانون الاعلام قال:" لقد أشرنا إلى أن القانون قد يكون بحاجة إلى بعض التعديلات، لكن بما أنه أصبح قانوناً نافذاً، فلا بد من الانتقال إلى مرحلة تنفيذه. وخلال هذه المرحلة، نحن منفتحون على مختلف المطالب بالخصوص".
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