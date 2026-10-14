عون يتمنّى الشفاء العاجل للبابا لاون الرابع عشر ويؤكد أنّ زيارة لبنان راسخة في قلوب اللبنانيين

تمنّى الرئيس جوزاف عون لقداسة البابا لاون الرابع عشر الشفاء العاجل، بعد الجراحة التي أُجريت له، والعودة إلى كامل عافيته، ترافقه نعمة الله ورعايته.



جاء ذلك في رسالة وجّهها الرئيس عون إلى الحبر الأعظم، نقل فيها مشاعر اللبنانيين وصلواتهم، مؤكداً أنّ زيارته الرسولية إلى لبنان لا تزال راسخة في قلوبهم ووجدانهم الوطني والروحي، على اختلاف طوائفهم.



وأشار الرئيس عون إلى أنّ لبنان يصلّي من أجل قداسته، متوسّلاً بشفاعة القديس شربل، الذي زار ضريحه، ليمنحه الله الشفاء التام.



وتمنّى أن تكون فترة نقاهته قصيرة وهادئة، وأن يستعيد قريباً قوّته وعافيته لمواصلة رسالته المقدّسة في خدمة السلام والمصالحة والرحمة والرجاء، في عالم أحوج من أيّ وقت مضى إلى نور الإنجيل وهدايته.