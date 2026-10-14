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رسامني تفقد الاعمال المنجزة عند مدخل طرابلس الجنوبي: جهودنا مستمرة من اجل تحقيق المشاريع للعاصمة الثانية
أخبار لبنان
2026-10-14 | 17:54
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رسامني تفقد الاعمال المنجزة عند مدخل طرابلس الجنوبي: جهودنا مستمرة من اجل تحقيق المشاريع للعاصمة الثانية
اطلع وزير الأشغال فايز رسامني، على الاعمال المنجزة، عند مدخل طرابلس الجنوبي، وسبق هذه الجولة زيارة قام بها الوزير رسامني الى النائب فيصل كرامي.
وفي محلة المدخل الجنوبي، تفقد رسامني الأعمال المنجزة، التي شملت اعمال التزفيت والتخطيط والتشجيروالكهرباء والأرصفة والأردفة، وذلك بمشاركة رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، رئيسة جمعية "للخير أنا وأنت" ياسمين غمراوي والمتعهد نادر حجازي.
وأكد رسامني أن "إنجاز هذه المشاريع هو ثمرة الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المعنية، وفي مقدمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي مولت هذا المشروع وجمعية «للخير أنا وأنت»،التي قامت بتنفيذه".
وقامت وزارة الأشغال والنقل بتزفيت المدخل بمتابعة النائب فيصل كرامي وأشار رسماني إلى أن المدينة على موعد مع مشاريع جديدة في المستقبل.
ومن جهته، أكد دبوسي، "استمرار اعمال دعم المشاريع"، لافتاً الى "استمرار التعاون مع جمعية للخير أنا وانت من اجل استدامة كل المشاريع المشتركة بما فيها مدخل طرابلس الجنوبي".
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