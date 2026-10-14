وزير الزراعة يتفقّد الموانئ الأثرية في بيروت… دعم الصيادين وتطوير المرافق البحرية السياحية

في بيروت، جال وزير الزراعة نزار هاني على الموانئ الاثرية في العاصمة، في الدالية وراس بيروت وعين المريسة وجل البحر، واطّلع على واقع صيادي السمك وسبل دعمهم، والبرامج القادرة على النهوض بهذه المرافق البحرية ذات الطابع الاثري والسياحي.