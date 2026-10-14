الخارجية: لا إجراءات قضائية بحق السفيرة ندى حمادة معوض من دون موافقة الوزير المختص

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية، ندى حمادة معوض، غير دقيقة.



وشدّدت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامّين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.



كما أكدت الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة.