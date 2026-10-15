مسؤول بصندوق النقد: سنوفد بعثة للبنان في تشرين الثاني

أعلن أثناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن مسؤولي الصندوق أجروا مناقشات "جيدة" مع السلطات اللبنانية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تتواصل هذه المناقشات خلال الأسابيع المقبلة مع اعتزام فريق من الصندوق زيارة لبنان في شهر تشرين الثاني.



وأوضح أن المناقشات ركزت على القطاع المصرفي وضمان استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المالي.



وذكر أن مسألة إعادة الدين العام إلى مسار مستدام كانت أيضا من القضايا الرئيسية التي جرى بحثها.