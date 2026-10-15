أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مسؤول بصندوق النقد: سنوفد بعثة للبنان في تشرين الثاني

أخبار لبنان
2026-10-15 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مسؤول بصندوق النقد: سنوفد بعثة للبنان في تشرين الثاني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مسؤول بصندوق النقد: سنوفد بعثة للبنان في تشرين الثاني

أعلن أثناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن مسؤولي الصندوق أجروا مناقشات "جيدة" مع السلطات اللبنانية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تتواصل هذه المناقشات خلال الأسابيع المقبلة مع اعتزام فريق من الصندوق زيارة لبنان في شهر تشرين الثاني.

وأوضح أن المناقشات ركزت على القطاع المصرفي وضمان استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المالي.

وذكر أن مسألة إعادة الدين العام إلى مسار مستدام كانت أيضا من القضايا الرئيسية التي جرى بحثها.

أخبار لبنان

بصندوق

النقد:

سنوفد

للبنان

تشرين

الثاني

LBCI التالي
نقابة المالكين: المستأجر الملتزم القانون محميّ وتعليق الأحكام يمدّد الظلم في حق المالكين
مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط": الإخبار ضد السفيرة ندى معوّض يفتقر إلى السند القانوني ويُرجّح حفظه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:02

مسؤول في صندوق النقد: سنرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني لمواصلة المناقشات فقد أجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك نواصلها في الأسابيع المقبلة

LBCI
خبر عاجل
2026-09-18

صندوق النقد الدولي: بعثة الصندوق ترحب بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان منذ الزيارة السابقة للبعثة

LBCI
خبر عاجل
2026-10-02

مصادر حكومية للـLBCI: صندوق النقد الدولي اعرب عن استعداده لبدء مناقشة اسس البرنامج مع لبنان في زيارة خاصة لوفد منه في تشرين الثاني على ان يترافق مع استكمال مسار تشريعي اصلاحي

LBCI
اقتصاد
2026-09-19

بعثة صندوق النقد الدولي: السلطات اللبنانية تمكنت من الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:21

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الضاحية الجنوبية والبقاع والشوف

LBCI
أمن وقضاء
03:20

قوى الأمن: توقيف 5 مروّجي مخدّرات في أبي سمراء

LBCI
حال الطقس
02:53

طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
02:23

برنامج الأمم المتحدة الانمائي: ألمانيا تقدّم 5 ملايين يورو لتعزيز الاستقرار والتعافي على المدى الطويل في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-02-25

تعود إلى 12 ألف سنة... أسرار حول أهرامات مصر العظيمة قد تكشف عن "حضارة مفقودة"!

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-06

لقاء بين المنسق الأممي الخاص بشؤون لبنان وعراقجي

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-06

إدّعاء جزائي في حقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-29

الوكالة الوطنية: غارة على المنصوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:16

زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر

LBCI
عالم الطبخ
14:00

أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل

LBCI
آخر الأخبار
13:41

مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

لاكروا في بيروت... والوقت ينفد أمام اليونيفيل!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:20

هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:15

عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة

LBCI
اسرار
23:52

أسرار الصحف 15-10-2026

LBCI
آخر الأخبار
13:41

مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد

LBCI
أخبار لبنان
10:05

المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني

LBCI
آخر الأخبار
12:02

معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها

LBCI
أخبار لبنان
05:16

سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة

LBCI
أخبار لبنان
06:07

الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء اليونيفيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More