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برنامج الأمم المتحدة الانمائي: ألمانيا تقدّم 5 ملايين يورو لتعزيز الاستقرار والتعافي على المدى الطويل في لبنان
أخبار لبنان
2026-10-15 | 02:23
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برنامج الأمم المتحدة الانمائي: ألمانيا تقدّم 5 ملايين يورو لتعزيز الاستقرار والتعافي على المدى الطويل في لبنان
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في بيان، أن "الحكومة الألمانية قدّمت مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو إلى البرنامج، الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته على المساهمة في جهود الاستقرار والتعافي في لبنان، ما يرفع إجمالي الدعم الألماني المقدّم للجيش عبر هذا البرنامج إلى 10 ملايين يورو".
ولفت الى أن التمويل الجديد سيُخصّص "لتحسين الظروف المعيشية لعناصر الجيش اللبناني وعائلاتهم، من خلال توفير الدعم في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن، إلى جانب تزويد الجيش بالمعدات اللازمة لإزالة الركام والذخائر المتفجرة، بما يدعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من النزاع".
وقال: "سيستمر هذا الدعم غير العسكري حتى عام 2028، لمساعدة العناصر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني على تسهيل الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة ودعم جهود التعافي فيها".
وأضاف: "تأتي هذه المساهمة في وقت تتزايد فيه مسؤوليات الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006)، وذلك في ظل الضغوط المالية المستمرة التي تواجهها المؤسسة العسكرية منذ عام 2019. وقد أدّى تصاعد الأعمال العدائية في آذار 2026 إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص من العسكريين في الجيش اللبناني وأفراد عائلاتهم، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية عودتهم. ويتزامن ذلك مع مرحلة انتقالية يشهدها لبنان، عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2790 (2025) القاضي بإنهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه "في هذا السياق، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري: "إن استمرار الدعم الألماني يوجّه رسالة تضامن قوية مع لبنان في مرحلة انتقالية مفصلية. فالجيش اللبناني، الذي يحظى بثقة مختلف الأطراف على امتداد الطيف السياسي المعقّد في البلاد، يؤدي دوراً محورياً في حماية مسار التعافي في لبنان".
وقال: "تدعم ألمانيا مشروع "تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع نطاق مشاركته من خلال دعم المنظومة المعيشية للعسكريين" منذ إطلاقه في كانون الأول 2024، حيث ساهمت مساهمتها الأولى البالغة 5 ملايين يورو في ضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة في "بيوت الجندي" التابعة للجيش اللبناني، والبالغ عددها 144 تعاونية، إلى جانب إدخال نظام إلكتروني لنقاط البيع في مختلف هذه التعاونيات".
يوفّر المشروع "إطاراً متكاملاً لتقديم الدعم غير العسكري للجيش اللبناني، بهدف تحسين الظروف المعيشية لنحو 81,500 عسكري وعائلاتهم. كما يدعم أنشطة التعاون المدني العسكري (CIMIC) التي ينفّذها الجيش اللبناني، بما يعزّز التواصل مع المجتمعات المحلية والثقة بمؤسسات الدولة".
ينفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشروع "بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الوطني اللبنانية ومكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وبمساهمات من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك واليابان. ويربط البرنامج بين دعم الأمن والاستقرار وجهود التعافي الأوسع في لبنان".
تُقدَّم المساهمة الألمانية الجديدة "من خلال آلية التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعنية بالحوكمة وبناء السلام والأزمات والقدرة على الصمود. ومن خلال آلية التمويل نفسها، قدّمت ألمانيا بشكل منفصل أكثر من 6 ملايين يورو لدعم آلية الاستجابة لتحقيق الاستقرار، التي تساند قوى الأمن الداخلي في جنوب لبنان، وتدعم استعادة الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك خدمات السجل المدني وإدارة حركة المرور".
نبذة عن المشروع
يمتد مشروع "تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع نطاق مشاركته من خلال دعم المنظومة المعيشية للعناصر" من كانون الأول 2024 حتى شباط 2028. ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والأمن الغذائي للعسكريين في الجيش اللبناني وعائلاتهم، وتعزيز وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية، ودعم التعاون المدني العسكري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي وتجديد الثقة بمؤسسات الدولة".
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