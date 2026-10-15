أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الزين في قمة القادة بشأن التنوع البيولوجي في أرمينيا… عرض تحديات لبنان البيئية وأولويات التعافي وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-10-15 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الزين في قمة القادة بشأن التنوع البيولوجي في أرمينيا… عرض تحديات لبنان البيئية وأولويات التعافي وإعادة الإعمار
غادرت وزيرة البيئة تمارا الزين الى العاصمة الأرمنية يريفان، لتمثيل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قمة القادة بشأن التنوع البيولوجي، التي ستلتئم تحت شعار "قادة من أجل الطبيعة"، وذلك عشية مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "COP17".
وتُعقد القمة هذا العام بتنظيم من جمهورية أرمينيا، بصفتها رئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وتمتد على يومين، من 15 إلى 16 تشرين الأول الحالي.
ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات، ونواب رؤساء دول ونواب رؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء منظمات دولية، وعلماء وشخصيات ثقافية بارزة، وممثلون عن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إلى جانب أطراف معنية أخرى.
وستلقي الوزيرة الزين كلمة لبنان التي ستركز فيها على التحديات التي يواجهها لبنان في حماية بيئته وتنوّعه البيولوجي، وتعرض أولويات العمل لمواجهتها، بما يدعم التعافي وإعادة الإعمار على أسس مستدامة.
كما ستعقد الوزيرة الزين سلسلة لقاءات مع ممثلين عن دول وجهات فاعلة، للبحث في سبل التعاون وإمكان الاستفادة من الدعم على المستويين التقني واللوجستي، بما يساعد لبنان على تجاوز المعوقات ويسهّل وصوله إلى مرحلة التعافي.
أخبار لبنان
القادة
التنوع
البيولوجي
أرمينيا…
تحديات
لبنان
البيئية
وأولويات
التعافي
وإعادة
الإعمار
التالي
اجتماع فني لبناني سوري في دمشق لبحث الرسوم الجمركية وتسهيل التبادل التجاري
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الضاحية الجنوبية والبقاع والشوف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-14
الزين استقبلت وفدا من بلدية بنت جبيل: التعافي البيئي شرط أساسي لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-08-14
الزين استقبلت وفدا من بلدية بنت جبيل: التعافي البيئي شرط أساسي لإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
11:44
عربيد والزين يبحثان تداعيات العدوان الإسرائيلي البيئية والتحضير لمؤتمر وطني في شباط 2027
أخبار لبنان
11:44
عربيد والزين يبحثان تداعيات العدوان الإسرائيلي البيئية والتحضير لمؤتمر وطني في شباط 2027
0
أخبار لبنان
2026-09-21
تمارا الزين: تجدد القصف الفوسفوري في الجنوب استكمال لمسار الإبادة البيئية
أخبار لبنان
2026-09-21
تمارا الزين: تجدد القصف الفوسفوري في الجنوب استكمال لمسار الإبادة البيئية
0
أخبار لبنان
2026-09-03
سلام يبحث مع وزير هولندي دعم الجنوب ومسار التعافي وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-09-03
سلام يبحث مع وزير هولندي دعم الجنوب ومسار التعافي وإعادة الإعمار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:04
اليوم الرابع للوفد اللبناني في بانكوك: إجتماعات عمل تمحورت حول تمويل مشاريع التعافي ودعم الإصلاح المالي وتحديث المعابر البرية وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
07:04
اليوم الرابع للوفد اللبناني في بانكوك: إجتماعات عمل تمحورت حول تمويل مشاريع التعافي ودعم الإصلاح المالي وتحديث المعابر البرية وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين لبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
06:59
الوزير ناصر الدين واصل زيارته القاهرة حيث يترأس الدورة 73 لـEMRO ووقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتبادل الخبرات
أخبار لبنان
06:59
الوزير ناصر الدين واصل زيارته القاهرة حيث يترأس الدورة 73 لـEMRO ووقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتبادل الخبرات
0
أمن وقضاء
06:58
روّجوا المخدّرات في الشّويفات ومحيطها وذوق مصبح... هذا مصيرهم
أمن وقضاء
06:58
روّجوا المخدّرات في الشّويفات ومحيطها وذوق مصبح... هذا مصيرهم
0
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-07-14
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
أمن وقضاء
2026-07-14
ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة
0
آخر الأخبار
2026-06-21
قائد الجيش تفقَّد عددًا من الوحدات العملانية المنتشرة في الجنوب: تشديدٌ على تأمين سلامة المواطنين وتأكيدٌ لدور الجيش
آخر الأخبار
2026-06-21
قائد الجيش تفقَّد عددًا من الوحدات العملانية المنتشرة في الجنوب: تشديدٌ على تأمين سلامة المواطنين وتأكيدٌ لدور الجيش
0
أمن وقضاء
2026-05-06
المساعدون القضائيون ينفّذون وقفة احتجاجية: لتصحيح بدل النقل
أمن وقضاء
2026-05-06
المساعدون القضائيون ينفّذون وقفة احتجاجية: لتصحيح بدل النقل
0
آخر الأخبار
2026-04-13
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن أساليب قتالية لن يمتلك العدو قدرة كبيرة على مواجهتها
آخر الأخبار
2026-04-13
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن أساليب قتالية لن يمتلك العدو قدرة كبيرة على مواجهتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
06:32
حاكم مصرف لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة
أخبار لبنان
06:32
حاكم مصرف لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة
0
أخبار دولية
02:16
زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر
أخبار دولية
02:16
زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر
0
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
0
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
أخبار لبنان
08:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
2
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
3
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
4
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
5
أخبار لبنان
10:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
أخبار لبنان
10:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
6
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
7
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
8
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More