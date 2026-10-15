الزين في قمة القادة بشأن التنوع البيولوجي في أرمينيا… عرض تحديات لبنان البيئية وأولويات التعافي وإعادة الإعمار

غادرت وزيرة البيئة تمارا الزين الى العاصمة الأرمنية يريفان، لتمثيل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قمة القادة بشأن التنوع البيولوجي، التي ستلتئم تحت شعار "قادة من أجل الطبيعة"، وذلك عشية مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "COP17".



وتُعقد القمة هذا العام بتنظيم من جمهورية أرمينيا، بصفتها رئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وتمتد على يومين، من 15 إلى 16 تشرين الأول الحالي.



ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات، ونواب رؤساء دول ونواب رؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء منظمات دولية، وعلماء وشخصيات ثقافية بارزة، وممثلون عن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إلى جانب أطراف معنية أخرى.



وستلقي الوزيرة الزين كلمة لبنان التي ستركز فيها على التحديات التي يواجهها لبنان في حماية بيئته وتنوّعه البيولوجي، وتعرض أولويات العمل لمواجهتها، بما يدعم التعافي وإعادة الإعمار على أسس مستدامة.



كما ستعقد الوزيرة الزين سلسلة لقاءات مع ممثلين عن دول وجهات فاعلة، للبحث في سبل التعاون وإمكان الاستفادة من الدعم على المستويين التقني واللوجستي، بما يساعد لبنان على تجاوز المعوقات ويسهّل وصوله إلى مرحلة التعافي.





