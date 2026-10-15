قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان

أبدت قبرص استعدادها لاستضافة مركز للعمليات والتدريب دعما للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي إيفادها لمساندة المؤسسات الأمنية اللبنانية.



وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحفيين لدى وصوله إلى القمة الأوروبية في بروكسل إن قرب بلاده الجغرافي من لبنان وعلاقاتها الوثيقة به يؤهلانها لهذا الدور، مضيفا أنها تملك البنية التحتية والخبرة اللازمتين.



وأشار إلى مركز "سايكلوبس" الأمني الذي أنشئ بالتعاون مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه درب حتى الآن عناصر من 50 دولة.



وأكد أن قبرص مستعدة لوضع إمكاناتها في خدمة المهمة الأوروبية.