المكتب الاعلامي للوزير جابر نفى ما قاله طلال الديهي عن شراء شقيق الوزير أرضا في وادي بعنقوين: خبر كاذب من أساسه وليثبت إدعاءاته

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية ياسين جابر، البيان الآتي:



"اطل السيد طلال الدويهي رئيس حركة الارض اللبنانية على بعض المنصات الاعلامية مدعيا أن شقيق وزير المالية ياسين جابر اشترى ارضاً في منطقة وادي بعنقودين في قضاء جزين.



ان المكتب الاعلامي اذ ينفي هذا الخبر الكاذب من أساسه، ويتمنى عليه بما انه يتابع حركة الارض ويرأسها أن يواجه الرأي العام بالدليل لاثبات ادعاءاته وصحة ما يقول، حرصاً على صدقيته وعلى الا يجازف بحركته بالانزلاق الى حركات التحريض الطائفي الرائجة لأسباب لا تخدم الا الساعين الى زرع بذور الفتنة البغيضة.