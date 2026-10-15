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محكمة الجنايات في بيروت تؤجل جلسة ملف حساب الاستشارات لرياض سلامة إلى 3 كانون الأول ومحاكمة ميشال تويني غيابياً
أخبار لبنان
2026-10-15 | 06:38
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محكمة الجنايات في بيروت تؤجل جلسة ملف حساب الاستشارات لرياض سلامة إلى 3 كانون الأول ومحاكمة ميشال تويني غيابياً
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محكمة الجنايات في بيروت تؤجل جلسة ملف حساب الاستشارات لرياض سلامة إلى 3 كانون الأول ومحاكمة ميشال تويني غيابياً
أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي، الجلسةَ المتعلقة بملف حساب الاستشارات المدّعى فيه على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وآخرين الى ٣ كانون الاول ٢٠٢٦.
كما ردت المعذرة الطبية المقدمة من وكيل ميشال تويني وقررت محاكمته غيابيًا واعتباره فارًا من وجه العدالة وردت الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل مروان عيسى الخوري مع تغريمه بمبلغ قدره ١٥٠ مليون ليرة.
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