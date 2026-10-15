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الرئيس بري تابع المستجدات مع تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي" واستقبل وزير الطاقة ومساعد وزير الخارجية الإيرانية... خطيب زادة: لزيارة لتعزيز التنسيق بيننا على نحو أفضل

أخبار لبنان
2026-10-15 | 06:46
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الرئيس بري تابع المستجدات مع تيمور جنبلاط ونواب &quot;اللقاء الديموقراطي&quot; واستقبل وزير الطاقة ومساعد وزير الخارجية الإيرانية... خطيب زادة: لزيارة لتعزيز التنسيق بيننا على نحو أفضل
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الرئيس بري تابع المستجدات مع تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي" واستقبل وزير الطاقة ومساعد وزير الخارجية الإيرانية... خطيب زادة: لزيارة لتعزيز التنسيق بيننا على نحو أفضل

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط  وأعضاء الكتلة، النواب : مروان حمادة ، هادي ابو الحسن، أكرم شهيب ، وائل ابو فاعور ، فيصل الصايغ ، وبلال عبدالله ، في حضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصرومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب .

وتم البحث في اللقاء في الأوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وشؤوناً وطنية و تشريعية.

كما تابع الرئيس بري تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية في خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الإيرانية الدكتور سعيد خطيب زادة والوفد المرافق، في حضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق صمدي .

وقال خطيب زادة بعد اللقاء :"حملت أطيب التمنيات للشعب اللبناني وإلى لبنان ، هذا البلد العظيم الذي تربطنا به علاقات تاريخية ودية وعلى مختلف المستويات".

واضاف خطيب زادة : "هذا النوع من تبادل الزيارات بين البلدين هو أقل ما يمكن توقّعه في إطار العلاقات الثنائية ، ليس فقط لتبادل وجهات النظر بل أيضاً لتعزيز التنسيق بيننا على نحو أفضل".

ومن الزوار: وزير الطاقة والمياه جو الصدي حيث جرى عرض لاخر المستجدات والاوضاع العامة لاسيما اوضاع قطاع الكهرباء وبرامج عمل الوزارة في هذا المجال.

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