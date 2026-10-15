Sky Lounge Services: ملتزمون بكامل موجباتنا التعاقدية وندعم جهود الدولة لاستكمال جهوزية مطار القليعات

تعليقاً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن أعمال وتجهيزات إضافية في مطار الرئيس رينيه معوّض - القليعات، تؤكد شركة Sky Lounge Services، بصفتها المستثمر في المشروع، التزامها الكامل بتنفيذ جميع الأعمال والموجبات المنصوص عليها في العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية، وهو التزام تترجمه باستثمارات كبيرة وأعمال ملموسة على الأرض، أبرزها تشييد مبنى جديد للمسافرين من الصفر، مع رفع مساحته عن المخطط الأساسي، إلى جانب أعمال تأهيل المطار وتطوير بنيته التحتية وتجهيز أنظمته التشغيلية والفنية والأمنية، وفقاً لما ينص عليه العقد.



وتوضّح الشركة أن أي تلزيمات أو أعمال إضافية ضرورية للمطار، تقرر الجهات الرسمية تنفيذها خارج نطاق العقد لا تقع ضمن مسؤولياتها التعاقدية، ولا علاقة لها بقرارات تلزيمها أو تمويلها أو تنفيذها.



وفي هذا الإطار، تشدد Sky Lounge Services على دعمها الكامل لجهود رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزارة الأشغال العامة والنقل والهيئة العامّة للطيران المدني وسائر الجهات المعنية، مؤكدة أن جميع الجهود المبذولة تصبّ في هدف مشترك، وهو استكمال جهوزية مطار القليعات وتسريع انطلاقته وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.



وتجدد الشركة التزامها بمواصلة تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات الرسمية، بما يساهم في تحويل مطار القليعات إلى مرفق حيوي وبوابة اقتصادية جديدة تعود بالفائدة على الدولة اللبنانية وعكار والشمال ولبنان عموماً.

وتؤكد الشركة التزامها باستكمال جميع الأعمال والتجهيزات الواقعة ضمن مسؤولياتها، لتكون جاهزة للتشغيل في 15 تشرين الثاني المقبل.