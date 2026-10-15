اعتصام رابطة موظفي الإدارة العامة اليوم امام وزارة الصناعة للمطالبة بالحقوق المنسية من رواتب عادلة وبدل نقل لا يقل عن ١٠ ليترات يوميا

نفذت رابطة "موظفي الادارة العامة" اليوم، في اطار التحركات التصعيدية التي تقوم بها، اعتصاما أمام وزارة الصناعة للمطالبة، ب"الحقوق المنسية من رواتب عادلة وبدل نقل لا يقل عن ١٠ ليترات يوميا".



وتحدث رئيس رابطة موظفي الادارة العامة رائد حمادة، متوجها الى "الزملاء والزميلات": "لقاؤنا اليوم ليس لقاء عابرا وليس مجرد وقفة احتجاجية، هو لقاء التضامن مع حقوقنا والتمسك بكرامتنا وتجديد العهد بأننا لن نتراجع ولن نستسلم ولن نفرط بحقوقنا مهما طال الزمن".



أضاف :"منذ بداية الأزمة، رفعنا الصوت عالياً، وأعلنا مطالبنا بوضوح، وما زلنا على العهد معكم، ثابتين على مواقفنا، متمسكين بثوابتنا.لا تهاون... لا تراجع... ولا تنازل عن حقوقنا وحقوق عائلاتنا. نريد رواتب عادلة وهذا ليس شعارا. نريد بدل نقل عادلا... وهذا ليس شعارا.



نريد حياة كريمة لموظفي القطاع العام بكل مسمياتهم الوظيفية... وهذا ليس شعارا.ونريد شرعة عادلة للتقاعد، تحفظ حق كل من خدم هذه الدولة، وأفنى عمره في مؤسساتها... وهذا ليس شعارا.



وتابع :"نوجه اليوم رسالة واضحة إلى كل المعنيين:نريد قراراً واضحاً وتنفيذا سريعا وحلولا فعلية، لا وعودا جديدة.



وإذا استمرت المماطلة، فإننا ماضون في خطواتنا التصعيدية، وصولا إلى شل العمل في مؤسسات الدولة، ضمن تحركات نقابية مسؤولة، دفاعاً عن الحقوق التي لن نتخلى عنها".



وأكد ان الرابطة "ستبقى إلى جانبكم، تحمل مطالبكم، وتدافع عن حقوقكم، ولن تحيد عن هذه الأمانة".