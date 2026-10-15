أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليوم الرابع للوفد اللبناني في بانكوك: إجتماعات عمل تمحورت حول تمويل مشاريع التعافي ودعم الإصلاح المالي وتحديث المعابر البرية وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
2026-10-15 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
اليوم الرابع للوفد اللبناني في بانكوك: إجتماعات عمل تمحورت حول تمويل مشاريع التعافي ودعم الإصلاح المالي وتحديث المعابر البرية وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين لبنان وسوريا
في اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، يستكمل الوفد اللبناني، لقاءاته برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وقد عقد سلسلة اجتماعات عمل تمحورت حول تمويل مشاريع التعافي، ودعم الإصلاح المالي والضريبي، وخلق فرص العمل، وتحديث المعابر البرية، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين لبنان وسوريا.
وفي هذا الإطار، التقى جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي يوسف الحنيف.
وشارك في اللقاء مدير المالية العام جورج معراوي، ومستشارتا وزير المالية كلودين كركي وزينة قاسم، الذين واكبوا أيضاً الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية للهجرة.
وبحث اللقاء مع الصندوق العربي إعداد محفظة مشاريع وفق برنامج واضح، يجمع بين التمويل والمساعدة الفنية وبناء القدرات، إلى جانب دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدّد الجانب اللبناني على أهمية التنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان تكامل الدعم وتعزيز أثره.
وأكد الحنيف "استعداد الصندوق لمواصلة دعم لبنان، على أن يُعدّ الجانب اللبناني مقترحاً عملياً لمتابعته في المرحلة المقبلة".
وعلى صعيد الإصلاح المالي، اجتمع وفد وزارة المالية، الذي ضمّ معراوي وكركي وقاسم، مع وفد إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير الإدارة علي عباس. وتناول البحث الإطار المالي المتوسط الأجل، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، فضلاً عن أولويات المساعدة الفنية لتحديث الأنظمة وتطوير إدارة المالية العامة. وأكد وفد الصندوق استمرار دعمه للبنان، واتُّفق على متابعة التنسيق الفني بصورة منتظمة لضمان استدامة الإصلاحات.
وفي لقاء مع نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة سونغ آه لي، بحث جابر والبساط برامج المنظمة في لبنان، ولا سيما دعم النازحين السوريين وتشغيل الشباب، والاستفادة من البيانات المتاحة حول أوضاع النازحين ومناطق العودة لدعم قرارات الحكومة.
وعرض الجانب اللبناني البرنامج الوطني لخلق فرص العمل، الذي يشمل "النقد مقابل العمل" ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكمّلاً لبرامج التحويلات النقدية. ودعا إلى دمج تمويل المنظمة ضمن هذا البرنامج لتوسيع الاستفادة وتعزيز الأثر، وهو ما رحّبت به لي، مبديةً استعداد المنظمة للمساهمة في التمويل ودعم حشد موارد إضافية.
وتناول اللقاء أيضاً تحديث المعابر البرية مع سوريا وتجهيزها بالماسحات الضوئية لتسهيل حركة التجارة والسياحة، وتعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي بالتعاون مع البنك الدولي، إلى جانب دور الانتشار اللبناني في دعم الاقتصاد ومسألة العودة الطوعية للنازحين.
وفي الملف اللبناني السوري، عقد اجتماع موسّع مع الوفد السوري الذي ضمّ وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان. وشارك عن الجانب اللبناني الوزيران جابر والبساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب معراوي وقاسم وكركي.
وبحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وملف ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، مع التأكيد أن معاملتهم ستكون مماثلة لمعاملة سائر المودعين وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما ناقشا تنظيم العمليات المصرفية والتحويلات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، دعماً لمكافحة تبييض الأموال والامتثال للمعايير الدولية.
واتفق الحاكمان على تشكيل فريق عمل تقني مشترك لمتابعة هذه الملفات واقتراح حلول عملية، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لاستكمال البحث. وأكد جابر أن اللقاء يشكّل خطوة أساسية نحو بناء علاقة مالية واقتصادية متكاملة بين لبنان وسوريا، تقوم على الثقة والشفافية.
أخبار لبنان
الرابع
للوفد
اللبناني
بانكوك:
إجتماعات
تمحورت
تمويل
مشاريع
التعافي
الإصلاح
المالي
وتحديث
المعابر
البرية
وتعزيز
التعاون
المالي
والمصرفي
لبنان
وسوريا
التالي
الجمارك تضبط كميات من التنباك والدخان المهرّب في جل الديب وصيدا
الوزير ناصر الدين واصل زيارته القاهرة حيث يترأس الدورة 73 لـEMRO ووقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتبادل الخبرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-07-28
نواف سلام استقبل حاكم مصرف لبنان: الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التعافي المالي
اقتصاد
2026-07-28
نواف سلام استقبل حاكم مصرف لبنان: الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التعافي المالي
0
أخبار لبنان
2026-09-11
عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي
أخبار لبنان
2026-09-11
عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي
0
أخبار لبنان
2026-09-22
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
أخبار لبنان
2026-09-22
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
0
آخر الأخبار
2026-07-24
وزير المالية ياسين جابر يعقد في هذه الاثناء اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لاستعراض الإجراءات الجاري العمل عليها بما يرتبط بالإصلاحات المالية والنقدية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي
آخر الأخبار
2026-07-24
وزير المالية ياسين جابر يعقد في هذه الاثناء اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لاستعراض الإجراءات الجاري العمل عليها بما يرتبط بالإصلاحات المالية والنقدية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:40
قائد الجيش استقبل سفيرة سويسرا والصلح
أخبار لبنان
10:40
قائد الجيش استقبل سفيرة سويسرا والصلح
0
أخبار لبنان
10:24
السعودية تتهم إيران "بتشجيع" الحوثيين على التصعيد الأخير ضدها
أخبار لبنان
10:24
السعودية تتهم إيران "بتشجيع" الحوثيين على التصعيد الأخير ضدها
0
أخبار لبنان
10:13
رد من المكتب الإعلامي لوزير المالية على رئيس حركة الارض...
أخبار لبنان
10:13
رد من المكتب الإعلامي لوزير المالية على رئيس حركة الارض...
0
أخبار لبنان
10:11
عون عرض مع غاليغان عودة الطيران الكندي الى لبنان واستقبل وفدا من طلاب جامعة الكسليك: المفاوضات ربما اُبطىء مسارها لكنها لم تتوقف
أخبار لبنان
10:11
عون عرض مع غاليغان عودة الطيران الكندي الى لبنان واستقبل وفدا من طلاب جامعة الكسليك: المفاوضات ربما اُبطىء مسارها لكنها لم تتوقف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-15
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه عدد من الاهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري
آخر الأخبار
2026-07-15
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه عدد من الاهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري
0
أخبار لبنان
2026-07-03
حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيم المخالفة
أخبار لبنان
2026-07-03
حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيم المخالفة
0
منوعات
2026-09-19
تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)
منوعات
2026-09-19
تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2026-04-18
برغر الفطر مع الجبنة السويسرية وسندويشات الستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-04-18
برغر الفطر مع الجبنة السويسرية وسندويشات الستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:54
رئيسة وزراء اليابان تنفي أي نشاط تجسسي بعد توقيف موسكو صحافيا يابانيا
أخبار دولية
06:54
رئيسة وزراء اليابان تنفي أي نشاط تجسسي بعد توقيف موسكو صحافيا يابانيا
0
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:53
فضل الله عرض لملابسات توقيف "سيارة ضهر البيدر": الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن التمسك بحقوقنا والدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
06:38
محكمة الجنايات في بيروت تؤجل جلسة ملف حساب الاستشارات لرياض سلامة إلى 3 كانون الأول ومحاكمة ميشال تويني غيابياً
أخبار لبنان
06:38
محكمة الجنايات في بيروت تؤجل جلسة ملف حساب الاستشارات لرياض سلامة إلى 3 كانون الأول ومحاكمة ميشال تويني غيابياً
0
أخبار لبنان
06:32
حاكم مصرف لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة
أخبار لبنان
06:32
حاكم مصرف لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة
0
أخبار دولية
02:16
زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر
أخبار دولية
02:16
زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر
0
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
0
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
2
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
3
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
4
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
5
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
13:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
6
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
آخر الأخبار
12:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
7
تقارير نشرة الاخبار
13:08
في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة
تقارير نشرة الاخبار
13:08
في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة
8
خبر عاجل
14:50
مسؤول بالخارجية الأميركية للجزيرة: اليونيفيل فشلت بعد 7 صراعات تخللت فترتها وتشييد حزب الله بنية عسكرية قربها
خبر عاجل
14:50
مسؤول بالخارجية الأميركية للجزيرة: اليونيفيل فشلت بعد 7 صراعات تخللت فترتها وتشييد حزب الله بنية عسكرية قربها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More