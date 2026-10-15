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الجمارك تضبط كميات من التنباك والدخان المهرّب في جل الديب وصيدا
أخبار لبنان
2026-10-15 | 07:49
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الجمارك تضبط كميات من التنباك والدخان المهرّب في جل الديب وصيدا
أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قوة من شعبة البحث عن التهريب، وبعد عمليات رصد ومتابعة، طاردت سيارة من نوع جيب في منطقة جل الديب وأوقفتها، وعثرت لدى تفتيشها على كمية كبيرة من التنباك والدخان المهرّب. وقد ضُبطت البضاعة واقتيد المخالف إلى المركز لإجراء المقتضى القانوني.
وفي صيدا، أوقفت قوة من ضابطة جمارك المدينة سيارة محمّلة بالمواد التبغية، وضُبطت حمولتها واقتيد المخالف إلى شعبة المكافحة البرية في صيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
كميات
التنباك
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المهرّب
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