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رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء ماليزيا ومصر والعراق وفيتنام وغواتيمالا وغانا
أخبار لبنان
2026-10-15 | 08:30
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رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء ماليزيا ومصر والعراق وفيتنام وغواتيمالا وغانا
تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير ماليزيا ANWAR BIN UDZIR، سفير مصر تميم هاني عبد المنعم خلاف، سفير العراق محمد رضا الحسيني، سفير فييتنامNGUYEN NAM DUONG، سفير غواتيمالا GEORGES DE LA ROCHE، وسفير غاناJUSTICE SOLOMON KORANTWI-BARIMAH.
وحضر تقديم أوراق الاعتماد الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.
ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الست العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.
وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:
سفير ماليزيا ANWAR BIN UDZIR
- حائز على ماجستير في القانون من جامعة ابيريستويث في المملكة المتحدة.
- حائز على بكالوريوس في الآداب مع مرتبة الشرف من جامعة سيراكيوز في نيويورك.
- تولى مناصب دبلوماسية عدة، حيث عين مسؤولا إداريا ودبلوماسيا في وزارة خارجية بلاده، قبل ان يعين مساعدا للوزير في قسم شرق آسيا ومن ثم في قسم المراسم.
- عين سكرتيرا ثانيا في سفارة بلاده في البحرين.
- شغل منصب مدير مركز الصداقة والتجارة و الماليزي في تايبه، قبل ان يعين مدير المكتب الإقليمي لوزارة خارجية بلاده في ولاية صباح.
- شغل منصب نائب رئيس بعثة بلاده في اليابان.
سفير مصر تميم هاني عبد المنعم خلاف
- عمل في وزارة خارجية بلاده منذ 25 عاما، وتقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.
- حائز على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لندن للإقتصاد.
- عين ملحقا دبلوماسيا لشؤون الأمم المتحدة في وزارة خارجية بلاده، قبل ان يعين بين عامي 2004-2008 سكرتيرا ثالثا ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف.
- بين عامي 2009-2011 عين سكرتيرا ثانيا منتدبا الى رئاسة الجمهورية.
- بين عامي 2012-2015 عين سكرتيرا اول في سفارة بلاده لدى برازيليا.
- بين عامي 2018-2022 عين وزيرا مفوضا في سفارة بلاده في واشنطن.
- بين عامي 2022-2024 شغل منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون اميركا الشمالية.
- بين عامي 2024-2026 شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلاده والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة.
سفير العراق محمد رضا الحسيني
- حائز على ماجستير في الوسائط المتعددة من جامعة لندن سوث بانك في المملكة المتحدة.
- شغل مناصب عدة في مؤسسات عراقية سياسية وأكاديمية في عدة دول من بينها المملكة المتحدة وسوريا.
- بين عامي 2007-2009 عين مدير قسم المنظمات الدولية في دائرة حقوق الإنسان في وزارة خارجية بلاده.
- بين عامي 2009-2014 شغل منصب رئيس القسم السياسي ومن ثم قنصل و قائم بالاعمال مؤقت في سفارة بلاده في دمشق.
- بين عامي 2014-2018 شغل منصب رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة خارجية بلاده.
- بين عامي 2023-2025 شغل منصب رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة خارجية بلاده.
- بين حزيران 2025 وتشرين الأول 2025 شغل منصب قائم بالأعمال في سفارة بلاده في بيروت.
سفير فييتنامNGUYEN NAM DUONG
- حائز على دكتوراه في السياسة الدولية من استراليا، وعلى ماجستير في العلاقات الدولية من سنغافورة، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الاكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية.
- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.
- بين شعري شباط وايار 2010 عمل في معهد السياسات الخارجية والدراسات الإستراتيجية في الأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية.
- بين عامي 2010-2013 شغل منصب نائب المدير العام في معهد السياسات الخارجية والدراسات الإستراتيجية، ومدير مركز الدراسات السياسية والأمنية في الأكاديمية الديبلوماسية الفيتنامية التابعة لوزارة خارجية بلاده.
- بين عامي 2016-2019 عين مستشارا لدى البعثة الدائمة لبلاده في الأمم المتحدة في نيويورك.
- بين عامي 2019-2025 عين سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية.
- منذ أيار 2025 يشغل منصب نائب المدير العام في معهد بحر الصين الشرقي في الأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية التابعة لوزارة خارجية بلاده.
سفير غواتيمالا GEORGES DE LA ROCHE
- حائز على ماستر في السياسات الدولية العامة من جامعة جون هوبكينز في الولايات المتحدة الأميركية.
- حائز على دبلوم في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة تافتس الأميركية.
- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة، حيث شغل منصب مستشار في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2002، بعدما شغل منصب سكرتيرا اول في السفارة عينها في العام 2001.
- في العام 2008 عين سفيرا فوق العادة ووزيرا مفوضا لبلاده في كندا.
- في العام 2020 عين سفيرا فوق العادة ووزيرا مفوضا لبلاده لدى كل من السويد، والدانمارك، وإستونيا ولاتفيا وفنلندا وليتوانيا والدانمارك.
- في أيلول 2025 عين سفيرا فوق العادة ووزيرا مفوضا لبلاده في جمهورية مصر العربية.
سفير غاناJUSTICE SOLOMON KORANTWI-BARIMAH
- حائز على دكتورا في التكنولوجيا من جامعة تشواني في جنوب إفريقيا.
- حائز على ماستر في إدارة المصادر البشرية، وإجازة في العلوم السياسية والإدارية من جامعة غانا.
- تقلب في مناصب اكاديمية وإدارية عدة.
- اشرف على عدد من الرسائل البحثية الجامعية وله عدد من المؤلفات والمقالات العلمية .
- عضو في عدد من المؤسسات والجمعيات العلمية.
• دور الإعلام نقل الرسالة بأمانة فكونوا رسلًا للحقيقة ولا تبيعوا قلمكم واعملوا بموجب ضميركم
• ليس هناك من حرية مطلقة لأنها بذلك تتحول إلى فوضى والأمن الوطني يشكل سقفًا لها
• على أي أساس بدأ الإعلام الإضاءة على الأخبار بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن والمساس بكرامتها الشخصية وبسياسة الدولة الخارجية في حدث لم يحصل؟
•
• أنا مسؤول عما أقوم به فمن لا يستطيع تحمل مسؤولية موقعه لا يجب أن يتبوأه
• طلاب لبنان وشبابه أمانة في عنقي وسأفعل المستحيل لبقائكم في لبنان.
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