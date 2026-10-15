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بمشاركة أكثر من 200 منتج صناعي لبناني... جمعية الصناعيين اللبنانيين تطلق النسخة الثانية من "معرض الصناعة الوطنية 2026"
أخبار لبنان
2026-10-15 | 09:21
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بمشاركة أكثر من 200 منتج صناعي لبناني... جمعية الصناعيين اللبنانيين تطلق النسخة الثانية من "معرض الصناعة الوطنية 2026"
أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين، برئاسة سليم الزعني، إطلاق النسخة الثانية من "معرض الصناعة الوطنية 2026"، الذي تنظّمه الجمعية برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبالتعاون مع وزارة الصناعة وبتنفيذ شركتَي Hospitality Services وPromofair، وذلك بين 28 و31 تشرين الأول الجاري في Seaside Arena – بيروت.
وأكد الزعني أن الجمعية أصرّت على تنظيم المعرض في موعده رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، انطلاقاً من إيمانها بأهمية القطاع الصناعي ودوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود البلاد واستقرارها الاجتماعي.
وأشاد بالمشاركة الصناعية الواسعة التي تضمّ أكثر من 200 منتج صناعي لبناني من مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المعرض يشكّل منصة لإبراز قدرات الصناعة اللبنانية وتنوّع منتجاتها وجودتها، وتسليط الضوء على الابتكار الذي تتميّز به.
وأوضح أن المعرض يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق المحلية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق التقليدية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمامها.
ولفت الزعني إلى مشاركة عدد من كبار الموزّعين الدوليين من خارج لبنان، ما يوفّر للصناعيين فرصاً للتواصل المباشر مع الأسواق الخارجية، وبناء علاقات تجارية جديدة، وتعزيز فرص التسويق والتصدير.
كما شدّد على أهمية المعرض كمساحة للتلاقي والتفاعل بين الصناعيين اللبنانيين، سواء المشاركين منهم أو غير المشاركين، بما يتيح تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير فرص التعاون والشراكات.
ودعا الزعني اللبنانيين إلى أوسع مشاركة في المعرض، تأكيداً على دعم الصناعة الوطنية والوقوف إلى جانب الصناعيين الذين واصلوا الاستثمار والإنتاج والإبداع وتوفير فرص العمل رغم التحديات، مشدّداً على أن المعرض يشكّل فرصة لإبراز الوجه المشرق للصناعة اللبنانية وتعزيز الثقة بقدراتها ومستقبلها.
أخبار لبنان
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