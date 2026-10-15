مرقص: لم يُبتّ بعد بإحالة قضية شحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي لعدم إدراج مشروع المرسوم على جدول الأعمال

أعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السرايا، أن "لا قرار حكومياً بعد بإحالة قضية شاحنة المتفجرات على المجلس العدلي".وقال:" ان" وزير العدل طرح مشروع مرسوم لاحالة قضية شحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي ولكن لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم ادراجه بعد على جدول الاعمال ، اذ لم يصل مشروع المرسوم بعد الى طاولة مجلس الوزراء وعندما يصل الينا يبنى على الشيء مقتضاه".كما اعلن موافقة المجلس على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة وإرجاء البحث في بعض البنود الى جلسة الخميس المقبل.وقال: "ملفّ الكهرباء أساسيّ وجدي وهو في طور المتابعة ورئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع وزير الطاقة جو الصدي بالأمس لزيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة.